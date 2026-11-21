İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı! Ekipler bölgeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Şişli'deki Yayla Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Şişli Yayla Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatı alev alev yanmaya başladı.
İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı