İçinde gece kulübü bile vardı! Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolündeki hapishaneyi geri aldı

Venezuela hükümeti, yıllardır çete kontrolünde bulunan Tocoron Hapishanesi'ni 11 bin askerle geri aldı. Mahkumların istedikleri gibi hareket ettikleri ve içeriye gece kulübü bile yaptırdıkları hapishanedeki 6 bin mahkum diğer hapishanelere gönderilecek.