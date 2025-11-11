Varank: Kanunen, yanan ormanlar sadece orman yapılabilir

BURSA'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' programında konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Orman yangınları sonrasında, 'Bu araziler nasıl kullanılıyor, farklı amaçlarla mı kullanılıyor' diye spekülasyonlar yapılıyor. Kanunen de anayasayla da sabittir ki yanan alanlar, yanan ormanlar sadece orman yapılabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilen 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında, Bursa'nın Gürsu ilçesinde temmuz ayında yanan ormanda fidan dikimi yapıldı. 'Yeşil Vatan Seferberliği' temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile Vali Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, ilkokul öğrencileri ve velileri ile Gürsu'daki orman yangınında hayatını kaybeden Ahmet Demirel, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in aileleri katıldı.

Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz Bursa çok büyük bir yangın felaketi geçirdi. Yangın felaketi esnasında yurdumuzda faaliyet gösteren her bir kuruluşumuzun kendi değerlerine nasıl sahip çıktığına, Bursa'sına nasıl sahip çıktığına, yakinen şahit oldum. 2 kardeşimiz o esnada canları pahasına orman yangınlarıyla mücadele ederken şehit oldular. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arkamızda gördüğünüz alanlar ve Bursa'da birçok alan maalesef yangında yitirdiğimiz alanlar. Ama 'Milli Ağaçlandırma Günü' vesilesiyle buradayız. Bu alanları tekrar yeşillendireceğiz, tekrar buraları fidanlarla, ağaçlarla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. Varank, konuşmasında, "Orman yangınları sonrasında bu araziler nasıl kullanılıyor, farklı amaçlarla mı kullanılıyor diye spekülasyonlar yapılıyor. Kanunen de anayasayla da sabittir ki yanan alanlar, yanan ormanlar sadece orman yapılabilir. İşte onun örneğini de biz bugün burada gösteriyoruz. Bugün burada ağaçlandırmaya başlayacağız ama yukarıdaki alanlar hazır hale gelince de orada ağaçlandırmamızı yapmış olacağız" dedi.

'ORMANCILAR ADETA CEPHE SAVAŞI VERDİ'

Orman yangınlarda ekiplerin fedakarca mücadele ettiğini söyleyen Varank, şöyle konuştu: "Ormancı kardeşlerimize ve Orman Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Bizzat onların yanında, yangınla nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Adeta bir cephe savaşı şeklinde yangına nasıl hazırlık yaptıklarını, yangını söndürebilmek için, o yangın köylere, evlere sıçramasın diye nasıl mücadele verdiklerini ben bizzat gördüm. Şunun da altını çizmek isterim, yangınla mücadele eden kardeşlerimizin yanına kadar gittim. Ormancı kardeşlerimize 'Bir eksiğiniz var mı? Bir ihtiyacınız var mı' diye sordum. Bize, 'Devletimiz bize ekipman anlamında, giyim kuşam anlamında dünyada hangi imkanlar varsa onları sağlıyor. Özellikle havadan müdahalede hangi imkanlar varsa onları sağlıyor. Yeter ki biz de bu gayreti ortaya koyalım' dediler."

'KAHVERENGİ TOPRAKLARI YEŞİLLE BULUŞTURACAĞIZ'

Orman yangınlarının bütün dünyada özellikle iklim krizi ile büyük afete dönüştüğünün altını çizen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimiz de bununla mücadele için büyük bir gayret gösteriyor. İkinci teşekkürüm de yerel yönetimlere, gerek ilçe belediyelerimiz, gerek Büyükşehir Belediyemiz burada yangınla mücadele ederken her türlü desteği verdiler. Canları pahasına emek ortaya koydular. Özellikle Valiliğimizin koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda büyük mücadele verdiler. Yerel yönetimlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de toplum kuruluşlarına da etmemiz lazım, iş dünyamıza etmemiz lazım. Özellikle STK'lar gönüllüleriyle birlikte bu yangınla mücadelede büyük bir gayret gösterdiler. Sivil toplum kuruluşları nerede bir ihtiyaç varsa orada bize desteklerini verdiler. Burada bu yanan yerleri, bu kahverengi toprakları tekrar yeşille buluşturacağız. Ben bu güzel günde, 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde bizleri yalnız bırakmadığınız için büyük coşkuyla bizimle beraber olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum."Konuşmaların ardından yangından etkilenen alana 30 bin fidanın dikimi yapıldı.