Gana'da takım otobüsüne silahlı saldırı: futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti

Gana'da takım otobüsüne silahlı saldırı: futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti
Gana futbolu, yaşanan trajik olayla sarsıldı. Berekum Chelsea forması giyen 20 yaşındaki Dominic Frimpong, takım otobüsüne yapılan silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından saldırıya uğrayan otobüsün görüntüleri de ortaya çıktı.

GANA Futbol Federasyonu (GFA), Berekum Chelsea takım kafilesine yönelik silahlı saldırıda futbolcu Dominic Frimpong'un (20) hayatını kaybettiğini duyurdu.

KAFASINA SIKTILAR 

Gana Premier Ligi'nde mücadele eden Berekum Chelsea takımı, deplasman dönüşü silahlı soyguncuların saldırısına uğradı. Gana Futbol Federasyonu'ndan (GFA) yapılan açıklamada, kafileye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda takımın genç oyuncularından Dominic Frimpong'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

GFA, yaşanan olayın aydınlatılması için Gana Polis Teşkilatı ve ilgili makamlarla sürekli iletişim halinde olunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini aktardı. Federasyon ayrıca, gelecekte benzer saldırıların yaşanmasını önlemek amacıyla yerel organizasyonlarda seyahat eden kulüplerin güvenlik önlemlerini gözden geçirmek ve artırmak için ilgili paydaşlarla bir araya gelineceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
