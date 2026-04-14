Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi

Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi
Yüzde 90 görme engelli Erdal Kaya, birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Dilara Tetik’in başka bir adama gittiği iddiasıyla programa başvurdu. Canlı yayında konuşan Tetik ise 5 çocuklu Süleyman ile birlikte olduğunu söyleyerek “Onun yanına dönmem” ifadelerini kullandı.

  • Erdal Kaya, yüzde 90 görme engelli olduğunu belirtti.
  • Dilara Tetik, boşanmalarına rağmen Erdal Kaya ile birlikte yaşamaya devam ettiğini söyledi.
  • Dilara Tetik, Süleyman isimli kişiyle birlikte olduğunu ve mutlu olduğunu açıkladı.

Ankara’da yaşayan ve yüzde 90 görme engelli olan Erdal Kaya’nın yaşadığı dram, Müge Anlı’da gündeme geldi. Yıllarca birlikte yaşadığı eski eşi Dilara Tetik’in başka bir adama gitmesiyle sarsılan Kaya, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

“NE YAPTIM BEN SANA?”

Canlı yayında konuşan Erdal Kaya, eşine sitem ederek şu sözleri dile getirdi:

“Ne yaptım ben sana? Aç mı bıraktım, açıkta mı bıraktım, kime muhtaç ettim?”

“İSTEMİYORUM, BU KADAR BASİT”

Dilara Tetik ise iddialara karşı çıkarak birlikte yaşamaya zorlandığını öne sürdü:

“Aile zoruyla yaşamaya devam ettim. Yalanla dolanla her zaman ailemi kandırdı. İstemiyorum, bu kadar basit.”

CANLI YAYINDA YENİ AŞK İTİRAFI

Dilara Tetik, birlikte olduğu Süleyman isimli kişiyle mutlu olduğunu açıkça dile getirdi.

“Şu an gayet iyi bakıyor, çocuklarıma da iyi bakıyor” sözleri dikkat çekti.

“ONUN YANINA DÖNMEM”

Tetik, eski eşine dönmeyeceğini net bir dille ifade etti:

“Beni onun yanından alıp Erdal’ın yanına vermeyi düşünüyorsanız gitmem. Gerekirse yurda giderim.”

NE OLMUŞTU?

Görme engelli Erdal Kaya ile evli olan ve çocukları bulunan Dilara Tetik, boşanmalarına rağmen birlikte yaşamaya devam ediyordu. İddiaya göre Tetik, sosyal medyada tanıştığı Süleyman isimli kişiyle yakınlaşarak evi terk etti. Kaya ise eşinin kandırıldığını öne sürerek programa başvurdu.

Musa Can Çayan
