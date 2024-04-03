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Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

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Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.

POLİS BASINÇLI SU VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi.

Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

KENTTE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER 15 GÜN BOYUNCA YASAKLANDI

Van Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Van ili coğrafi sınırları içerisinde 3 Nisan 2024 tarihinden geçerli 17 Nisan 2024 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."

Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

OLAYLAR HAKKARİ'YE DE SIÇRADI

Van'daki olaylar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı.

Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

AK PARTİLİ İSMİN İŞYERİNE SALDIRI

Bir grup tarafından AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ait işyerine saldırı düzenlendi. Kaya ve beraberindekiler havaya ateş açarak kendilerini korumaya çalıştı. Kaya ve beraberindeki Jandarma komandoların gelmesiyle işyerinden çıkabildiler.

Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

KALAŞNİKOFLA ATEŞ AÇTI

Hakkari'deki bir başka görüntüde ise elinde kalaşnikof olan bir kişinin ateş açtığı görülürken tansiyonun yükselmesinin ardından çok sayıda asker şehre indi.

Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

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Yorumlar (15)

sade vatandaş:

seçilme yeterliliği olmayan birinin seçime saatler kala adaylığının iptal edilmesinin yarattığı mağduriyet adaletli bir şekilde giderilmeli seçim tekrarlanmalı bu yapılan demokrasiye yakışmaz bu halkın iradesinin gaspıdır

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Dentgeatio :

Sana yazdılar yazdılar anlamadın ya da provokasyon için buradasın. Bende tekrar söylüyorum sana. Seçimden 2 gün önce YSK ya yapılan bir başvuru var. Seçimin ertesi günü direk iptal söz konusu değil. Önce bunu bil ve bir daha unutma

yanıt23
yanıt30
OkuYorum:

Van'da 13 ilçe var, İran la sınırı olan bir ilde tüm belediyelerin dem e geçmesi ne demek algılayamıyor musunuz sevgili demokrasi aşıkları? Pkk dan temizlenmiş bir kritik bir konumdaki bir ilin tamamen pkk sempatizanı belediye başkanlarının kontrolünde olmasını engellemek için zeydan a önce olur, sonra olmaz denmiş, olay bu. Dem e zeydan olmaz başka aday koy" denmemesi de bu yüzden. Yani pkk aşığı zeydana bile bile oy verenlerin hakkını değil, az ülkenizin üstün yararını düşünün bir kez de.

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Mehmet Vatandaş:

boş yorum, başka ülkeler ile de sınırımız var ayrıca şehrin kontrolü belediyede değil mülki idare amirindedir belediye dem de ise valilik güvenlik güçler, milli istihbaratta dem de değil ya

yanıt29
yanıt25
Nuri Aga:

Denetlersen bişi olmaz çözüm sürecindeki gibi boş bırakıp görmezden gelirsen dediklerinde haklısın.

yanıt5
yanıt4
Zafer ÖZEVLİ:

Zalimin sonu gelince zulmü artar; Dahada azgınlaşır. (hz. Ali)

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37
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Demir Acer:

zalim kimmis ?? onu aciklarmisin

yanıt12
yanıt21
Kenan Ağirtaş:

zavallı. zalim kim türkiyede yargı var kanun var hakkın varsa hukukla çöz şehri yıkmak ne millete zarar vermek ne hangi din bunu kabul eder

yanıt18
yanıt7
Bordo Bere:

DIKTA REJIMLER HERYERDE AYNI RUSYA KUZEY KORE TÜRKIYE VE ARAP KABILE DEVLETLERI

33
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Dentgeatio :

DEVLET GEREKENİ YAPMIŞTIR VE YAPMAYA DA DEVAM EDECEKTİR. ZORUNA GİDEN ÖTEYE GİTSİN

36
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