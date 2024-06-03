Üye Girişi
Haberler

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uzun bir aranın ardından ilk kez görüntülendi. Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katılan Akşener'in yeni saç rengi dikkat çekti.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Akşener'in saç rengini değiştirmesi ise hemen fark edildi.

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

İYİ Parti'de genel başkanın değiştiği kurultaydan sonra gözlerden kaybolan Akşener, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve parti yöneticileri eşlik etti.

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

AKŞENER YENİ SAÇIYLA ORTAYA ÇIKTI

Özer Uçuran Çiller ve Mehmet Ayhan Bekar'ın cenaze törenlerinde objektiflere yansıyan Akşener'in, saç rengini değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Politika

Meral Akşener Mehmet Ayhan Tansu Çiller İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti

 Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

Suriye'yi karıştıran iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti

 Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor

 Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var

Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
500

Yorumlar (1)

Hasan Aykuş:

Koyun can derdinde kasap et derdinde. Cenaze merasimi esnasında onun saçı bunun sakalı muhabbeti nedir yaa... Magazin haberi için yanlış mekân seçilmiş...

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title