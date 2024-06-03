Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Akşener'in saç rengini değiştirmesi ise hemen fark edildi.

İYİ Parti'de genel başkanın değiştiği kurultaydan sonra gözlerden kaybolan Akşener, eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller ile Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenazesine katıldı. Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve parti yöneticileri eşlik etti.

AKŞENER YENİ SAÇIYLA ORTAYA ÇIKTI

Özer Uçuran Çiller ve Mehmet Ayhan Bekar'ın cenaze törenlerinde objektiflere yansıyan Akşener'in, saç rengini değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı.