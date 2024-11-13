'Uzak Şehir' dizisi Meclis gündemine taşındı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ' Mardin'in değerler manzumesiyle' bağdaşmadığını ileri sürerek, ' Uzak Şehir' dizisinin yayından kaldırılmasını istedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Bekin, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere Mardin'in kültürel zenginliği ile bağdaşmayan ' Uzak Şehir' dizisinin behemehal yayından kaldırılmasının gerektiğini ifade etmek istiyoruz. İlk bölümü 11 Kasım Pazartesi akşamı ulusal bir kanalda yayınlanan Lübnan dizisi 'Al Haybe'den uyarlanan Uzak Şehir, Mardin'in değerler manzumesiyle bağdaşmayan ve büyük tezat oluşturan ham hayal kurguyla amaç ve kapsam bakımından büyük bir yanılgı ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Şu bir gerçek ki, Mardin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, yüzyıllardır kültür birikimlerinin demlenmiş tüm farklı etnisite unsurlarını bir arada tutan, kuşaktan kuşağa uzanan mümtaz bir medeniyet vahasıdır. Yüksek entelektüel kültürün bileşkesi olarak, katmanlaşarak günümüze kadar gelen sosyo-kültürel birikimi Mardin'de görmek mümkündür. Farklı dinleri, inançları, mezhep ve etnisiteleri bünyesinde barındırıp barış ve hoşgörü içerisinde yaşamanın örneği ve aynı zamanda asude medeniyetlerin beşiği olan Mardin'i kültürel zenginlikleriyle bağdaşmayan bir anlayışla farklı mecralara çekmeye çalışmanın hiç kimseye fayda getirmeyeceği gayet aşikardır."

Mardin'in ana akımını oluşturan kültürel ekosistemin inceliklerinden koparma stratejisinin bir sonuca ulaşmasının asla mümkün olmadığını vurgulayan Bekin, "Bu nedenle, söz konusu kanal yöneticilerini sağduyulu olmaya davet eder, Mardin ve Mardinlileri derinden etkileyen ve büyük infiale neden olan bu dizinin bir an önce yayından kaldırılmasını talep ettiğimizi ifade etmek isteriz" diye konuştu.

DİZİ, SEZEN AKSU'NUN 'DE MARDİN' ŞARKISI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Uzak Şehir dizisi, Sezen Aksu'nun diziye özel yazdığı şarkıyla da ses getirmişti. Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosu, Sezen Aksu'nun adapte Türkçe sözleriyle 'De Mardin' olarak yeniden hayat buldu. Minik Serçe, tüm kadınlara adadığı eserin sözleri için adeta kampa girerek haftalarca çalıştı ve yüzlerce satır kaleme aldı. Yazdığı satırların arasından seçtiği o çok özel sözler 'De Mardin' olarak ortaya çıktı.

Joaquin Rodrigo'nun gitar konçertosundan Türkçe' ye uyarlanan eser, Fiorecantu'nun yorumu ve Sezen Aksu'nun yeni keşifleri Tuba Önal ve Sibel Gürsoy'un vokaliyle hayat buldu. Minik Serçe'nin kaleme aldığı eserin düzenlenmesini Atakan Ilgazdağ yaparken, tonmaysterliğini Arzu Alsan ve mix'ini ise Murat Bulut yaptı.

KADINLARA İTHAF

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan ve müziğiyle de merak uyandıran Uzak Şehir için Sezen Aksu'nun usta kaleminden dökülen sözler şu şekilde:

"Be Mardin, Nemrut'un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım

Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı

Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka'nın."

MARDİNLİLER EKRANA KİLİTLENDİ

Öte yandan, çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan dizinin ilk bölümü Mardinliler tarafından ilgiyle izlendi.

Dizinin ilk bölümünü izleyen Zeynep Özdemir, çok beğendiğini ifade ederek, "Uzak Şehir, Mardin Midyat'ı tanıtan, aynı zamanda da çok güzel bir aşk hikayesinin yaşandığı, farklı kültürlerin bir araya gelebileceğini gösteren güzel bir dizi olmuş. Ben birinci bölüme bayıldım. Mardin Midyat'tayız ve buraları gezmeye geldik. Bu yöreleri tanıtacak daha fazla dizi yapılması harika olur. Kanal D'ye teşekkür ederiz" dedi.

Nasrettin Yıldırım ise "Uzak Şehir 'in ilk bölümü Kanal D'de yayınlandı. Biz ailecek izledik. Çok başarılı ve güzel bulduk. Heyecanla ikinci bölümü bekliyoruz. İzlemeye devam edeceğiz. Böyle güzel bir diziyi burada çektikleri ve yayınladıkları için Kanal D'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmut Aykat ise dizinin Mardin Midyat'ın tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek, "Uzak Şehir dizisi Midyat'a bağlı Narlı köyünde çekiliyor. Narlı, bizim köyümüzdür ben de bu köyde büyüdüm. Midyat denilince 'Dinler ve Diller şehri' diye anılır. Sokakları, şehri, eski yapısı, binlerce yıllık tarihi var. Bu dizi için bizi İstanbul'dan, Ankara'dan hatta yurt dışından aradılar. Memleket özlemi çekenler gerçekten çok sevinmişler. Şimdiden köyümüze tur düzenlenmeye başlanacağı söylendi" dedi.

'İLK DEFA BÖYLE GÜZEL BİR DİZİ SEYRETTİM'

Beşir Akpınar da diziyi çok beğendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çok güzel bir dizi olduğunu insan seyredince fark ediyor. Ben 10 yıla yakındır dizi seyretmedim diyebilirim. İlk defa böyle güzel bir dizi seyrettim. Hem memleketimizin tanıtımını izledik hem de çok güzel bir dizi olduğunu gördük. Gelecek bölümü merakla bekliyoruz. Bu dizinin Midyat'ta çekilmesi hem tanıtım için önemli hem de Midyatlıların kendi memleketlerini görmesi ve o heyecanla diziyi seyretmeleri çok güzel. Aynı zamanda turizm açısında da çok faydası var. Çok güzel bir dizi olduğunu buradan söyleyebiliriz" diye konuştu.