Filo Jet faciasında 5 naaş bulundu, 15 kayıp aranıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, şu ana kadar 5 naaşa ulaşıldığını ve 15 kaybın ise arandığını belirtirken, enkazın çıkarılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığına ilişkin detaylı raporun yarın akşama kadar hazırlanacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından basın mensuplarına son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Yürütülen arama-kurtarma çalışmalarının sekizinci gününde de gece gündüz devam ettiğini söyleyen Üstel, çalışmaların 7/24 sürdüğünü belirterek, "Bugün arama-kurtarma çalışmalarının sekizinci günündeyiz. Şu ana kadar 5 naaşa ulaşılmıştır. Henüz daha 15 kayıp insanımızın arama-kurtarmaları devam ediyor" dedi.

"Bugün herhangi bir naaşımızı bulamadık"

Günün çalışmalarında yeni bir naaşa ulaşılamadığını açıklayan Üstel, "Bu doğrultuda bugün herhangi bir naaşımızı bulamadık. ve o doğrultuda Alemdar gemisi ve Işın gemisi çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Üstel, arama çalışmalarını yerinde görmek amacıyla helikopterle bölgedeki gemiye gittiklerini belirterek, "Biz yaklaşık iki saat önce helikopter ile gemiye vasıl olduk. Orada, yerinde de arama çalışmalarını gördük. ve çalışmalar kesintisiz olarak 7/24 devam edecektir" diye konuştu.

554 metredeki enkaz için yeni çalışma

Arama çalışmalarının yanı sıra 554 metre derinlikte bulunan Filo Jet enkazının denizden çıkarılmasının mümkün olup olmadığı konusunda da çalışma yürüttüklerini açıklayan Ünal Üstel, kamuoyundaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak istediklerini söyledi. KKTC Başbakanı Üstel, "Bu doğrultuda biz bir taraftan arama çalışmaları yaparken, bir taraftan da 554 metrede bu gemi enkazını yukarıya çıkartabilir miyiz diye, soru işaretleri kalmaması adına, Türkiye'de bu konuyla ilgilenen 5-6 tane ilgili firma var. Onlarla temasa geçtik" dedi.

Türkiye'den teknik uzmanlar geldi

Temasa geçilen firmaların teknik personellerini KKTC'ye gönderdiğini belirten Üstel, uzmanların TCG Alemdar'da inceleme yaptığını açıkladı. Ünal Üstel, "Onlar bu doğrultuda bize teknik adam gönderdiler. Alemdar gemisinden bu teknik çalışmayı yaptılar ve buradan yine Türkiye Cumhuriyeti'ne döndüler" ifadelerini kullandı.

Detaylı rapor yarın akşama kadar hazırlanacak

Yapılan teknik incelemenin ardından uzmanların rapor hazırlamaya başladığını belirten Üstel, söz konusu raporla 554 metre derinlikteki gemi enkazının çıkarılmasının mümkün olup olmadığının ortaya konulacağını söyledi.

Ünal Üstel, "Yarın akşama kadar bu enkazı oradan çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız soru işaretlerini ortadan kaldıracak detaylı bir rapor çıkarıyorlar" şeklinde konuştu.

"Raporu bizzat İstanbul'a gidip alacağım"

Hazırlanacak raporu bizzat teslim alacağını açıklayan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "O raporu ben bizzat yarın İstanbul'a gidip alıp, oradan Ankara'ya geçeceğim" dedi.

Ankara'da üst düzey değerlendirme

İstanbul'un ardından Ankara'ya geçeceğini belirten Ünal Üstel, raporun Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ile en üst düzeyde değerlendirileceğini ifade etti. KKTC Başbakanı, "Ankara'da Sayın Başbakan Yardımcımız Fikri Ataoğlu'yla en üst düzeyde bunu görüşüp, değerlendirip, size gelip orada bu enkazı çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız diye kafanızda oluşan soru işaretlerini de ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

TCG Alemdar VE TCG Işın personeline teşekkür

Ünal Üstel, konuşmasının sonunda Filo Jet faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına katılan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ve personele teşekkür etti. Ünal Üstel, "Bu doğrultuda ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen Alemdar gemisinin personeline, yine ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'nin Işın gemisinin personeline, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay ve emeği geçen tüm kişilerimize, kurum ve kuruluşlarımıza buradan şahsım ve halkım adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı