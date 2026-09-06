Dünyanın en güzel kızı bir öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

Vietnam'da düzenlenen Miss World 2026 yarışmasının kazananı Dominik Cumhuriyeti'ni temsil eden 24 yaşındaki Joheirry Mola Dominguez oldu. Öğretmen, gazeteci ve sosyal girişimci kimliğiyle öne çıkan Dominguez, 111 ülkenin temsilcisinin mücadele ettiği yarışmada rakiplerini geride bırakarak dünyanın en prestijli güzellik tacının yeni sahibi oldu. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Sıla Saraydemir de ilk 40'a kalma başarısı gösterdi.

DÜNYANIN EN GÜZELİ DOMİNİKLİ ÖĞRETMEN OLDU

Miss World 2026'nın büyük finali, Vietnam'ın Nha Trang kentinde 5 Eylül'de gerçekleştirildi. 73. Miss World unvanını Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Joheirry Mola Dominguez kazandı.

Finalde İspanya'yı temsil eden Elisabeth Reynés birinci ikinci, Malezya temsilcisi Taanusiya Chetty ise ikinci ikinci seçildi. Böylece Dominik Cumhuriyeti, Miss World tacını ikinci kez kazanmış oldu.

Yarışmaya 111 ülkeden temsilci katılırken, final yolunda önce Top 40 belirlendi. Miss World organizasyonunun resmi açıklamasına göre çeyrek finalistler; yarışma boyunca düzenlenen çeşitli challenge etkinlikleri, halk oylaması ve jüri değerlendirmeleri sonucunda belirlendi.

Dominguez, yarışma öncesinde Amerika ve Karayipler bölgesinde Top Model ödülünü kazanarak Top 40'taki yerini garantilemişti.

TÜRK GÜZELİ SILA SARAYDEMİR DE İLK 40'TA

Türkiye'yi yarışmada Sıla Saraydemir temsil etti. Saraydemir, Miss World 2026'da ilk 40'a girerek Türkiye adına önemli bir başarı elde etti. Türkiye temsilcisi, Asya ve Okyanusya bölgesinden Top 40'a yükselen 10 isim arasında yer aldı.

Saraydemir ayrıca yarışma sürecinde “Beauty With a Purpose” kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği'yle gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarında yer aldı.

ÖĞRETMEN, GAZETECİ VE SOSYAL GİRİŞİMCİ

24 yaşındaki Dominguez, Miss World'ün resmi profilinde edebiyat ve sosyal bilgiler öğretmeni, haber muhabiri ve sosyal girişimci olarak tanımlanıyor. Universidad Iberoamericana'da İşletme Yönetimi ve İdaresi eğitimi alan Dominguez, aynı zamanda “Voices of Tomorrow” adlı kuruluşun kurucusu ve başkanı.

Dominguez, kurduğu organizasyon aracılığıyla dezavantajlı topluluklarda yaşayan çocuk ve gençlerin İngilizce eğitimine erişimini artırmayı hedefliyor. Kendisi de İngilizce olarak edebiyat ve sosyal bilgiler dersleri vererek çocukların eleştirel düşünme ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerine destek oluyor.

TACINI SOSYAL SORUMLULUK PROJESİYLE TAÇLANDIRDI

Finalde kendisine, ülkesinde desteklediği “Beauty With a Purpose” çalışmaları ve Miss World seçilmesi halinde bu projeleri nasıl geliştireceği soruldu. Dominguez, eğitim deneyimine vurgu yaparak özellikle dezavantajlı çocuk ve gençlere İngilizce eğitimi sağlamanın önemini anlattı.

Yeni Miss World, yarışma boyunca yalnızca güzelliğiyle değil, eğitim ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çekti. Böylece Joheirry Mola Dominguez, Dominik Cumhuriyeti'ne ikinci Miss World tacını götüren isim oldu.