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Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna sahneden uğurlanacak

Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna sahneden uğurlanacak
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Evinde hayatını kaybeden, “Ezel”, “Seksenler”, “Kuruluş Osman” ve “Söz” gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu Serhat Kılıç’ın son yolculuğuna uğurlanacağı tarih ve yer belli oldu. Kılıç’ın menajeri Tolga Çinkitaş tarafından yapılan “Serhat Kılıç’a Veda” başlıklı duyuruda, sanatçı için 7 Eylül’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenleneceği ve ardından naaşının Ankara’ya gönderileceği açıklandı.

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu. Sanatçı, yıllarca sahne aldığı ve en sevdiği yerlerden biri olarak bilinen Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nden son kez uğurlanacak.

SON KEZ SAHNEDE VEDA EDİLECEK

Serhat Kılıç için 7 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek.

Kılıç’ın sanatçı dostları, meslektaşları ve sevenleri, yıllarca sahne aldığı mekânda bu kez kendisine veda edecek.

ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından Kılıç’ın naaşı Ankara’ya götürülecek. Sanatçı için 8 Eylül Salı günü öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılınacak.

Cenaze namazının ardından Serhat Kılıç’ın naaşı, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

CANSIZ BEDENİNİ SEVGİLİSİ BULMUŞTU 

Kılıç'ın ölümü, ondan yaklaşık iki gündür haber alamayan sevgilisinin, oyuncunun evine gitmesi ile ortaya çıkmıştı. Kılıç’ı evinde hareketsiz halde bulan sevgilisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Evde polis ekiplerince yapılan incelemede yasaklı madde bulunduğu öğrenilmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıwmhnyhpvhr:

nur içinde yatsın

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