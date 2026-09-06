Haberler

Bursa'da Kaybolan 2.5 Yaşındaki Emir Sağ Bulundu

Bursa'da Kaybolan 2.5 Yaşındaki Emir Sağ Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa’da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Emir, bir süre sonra gözden kayboldu.

Bursa'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2.5 yaşındaki çocukları Emir, bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan ekipler, minik Emir'i yaklaşık 2 saat sonra kaybolduğu yerden 1 kilometre ileride buldu. Çocuğuna kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Dürdane Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçi olarak Dürdane Mahallesi'ne gelen ailenin 2.5 yaşındaki oğulları Emir G., bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarının geri dönmediğini görerek endişelenen aile, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekat, Jandarma Asayiş Timi, UMKE, AFAD, JAK, JASAT, ANDA, ve Jandarma İz Takip Köpeği sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucu minik Emir, kaybolduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ileride bulundu.

Çocuğunun bulunduğunu öğrendi, kavuşunca sevinçten bayıldı

Meraklı bekleyiş içerisinde olan aile, minik Emir'in bulunduğunu öğrenince yerinde duramadı. Aile, Emir'in bulunduğu yere koşarak gitti. Minik Emir'e kavuşan anne, sevinçten bayıldı. O anlar kameraya yansıdı. Anne ve minik Emir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti

Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya'da pastanede yangın çıktı: 3 ölü

Gece yarısı pastanede dehşet! 3 kişi öldü, şüpheler korkunç
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! 'Spor oldu'

Yalın ayak koştu, yine de yetişemedi! Yorumu olay
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

Gökçek sakız çiğnediği görüntüler sonrası sessizliğini bozdu
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak