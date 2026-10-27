UBP Genel Başkanı Üstel, partisine hakaret edenlerle yollarının ayrı olduğunu söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 24 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminin ardından yaşanan itirazlara ve adaylıktan çekilme açıklamalarına sert tepki göstererek, "Kendi yaptıklarını sorgulamadan, üyelerimizin tercihinin nedenlerini düşünmeden partisine hakaret edenlerle yolumuz aynı değildir" dedi.

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 24 Ekim'de gerçekleştirilen milletvekili aday belirleme ve sıralama seçimine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Seçim sonuçlarına yönelik itirazları, adaylıktan çekilme kararlarını ve parti içerisinde yaşanan tartışmaları değerlendiren Ünal Üstel, parti üyelerinin iradesinin esas alınacağını belirtti. Seçimin UBP tarihindeki en geniş katılımlı ve en düzenli ön seçimlerden biri olduğunu savunan Üstel, 8 bin 929 üyenin oy kullandığını kaydetti. Önceki yıllarda yaşanan aksaklıkların bu seçimde görülmediğini ifade eden KKTC Başbakanı Üstel, üyelerin beklemeden, rahat ve güvenli şekilde oy kullandığını belirterek, sandığa katılım gösteren partililere teşekkür etti.

"Bu seçim, Ulusal Birlik Partisi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en şeffaf seçim olmuştur"

Kontenjan adaylarıyla birlikte toplam 80 kişinin yer aldığı aday belirleme sürecinde 50 kişilik milletvekili aday listesinin oluşturulduğunu aktaran KKTC Başbakanı, 30 kişinin liste dışında kalmasının seçim sürecinin doğal sonucu olduğunu ifade etti. Listeye giremeyen aday adaylarının üzüntüsünü anlayabildiğini belirten Ünal Üstel, adayların emek verdiğini ve beklentilerle yarışa katıldığını, ancak nihai kararın parti üyeleri tarafından verildiğini vurguladı. Sandık sonuçlarının açıklanmasının ardından divana yapılan itirazları bizzat dinlediğini bildiren Ünal Üstel, konuyu bütün yönleriyle istişare ettiğini, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptığını kaydetti. Ünal Üstel, seçim sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "Bu seçim, Ulusal Birlik Partisi'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en şeffaf, en açık, en düzenli ve en çağdaş seçim olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Bütün gününü bu seçime ayıran üyelerimizin kararını değiştirmemizi kimse beklemesin"

Diğer siyasi partilerin adaylarını ve sıralamalarını kapalı kapılar ardında belirlediğini savunan Üstel, UBP'nin ise aday listelerini binlerce üyesinin oyuyla oluşturduğunu belirtti. Bu yöntemin parti içi demokrasiye verilen önemin göstergesi olduğunu ifade eden Üstel, seçimde ortaya çıkan sonucun herkes açısından bağlayıcı olduğuna dikkat çekti. Üyelerin sandıkta verdiği kararın değiştirilmesini bekleyenlere de seslenerek Ünal Üstel, "Bütün gününü bu seçime ayıran, ailesinden ve zamanından fedakarlık ederek oy kullanmaya gelen üyelerimizin kararını değiştirmemizi kimse beklemesin" dedi.

Üstel, "Üyelerimizin iradesi hepimiz için bağlayıcıdır. İstediğimiz sonuç çıktığında da bağlayıcıdır. İstemediğimiz sonuç çıktığında da bağlayıcıdır" ifadeleriyle seçim sonuçlarına yönelik tutumunu ortaya koydu.

"Sonuçları beğenmediği için partisine iftira atmak asla kabul edilemez"

Seçimin ardından bazı milletvekillerinin adaylıktan çekilmeye ilişkin açıklamalarını basından öğrendiğini belirten Üstel, aday olmanın da adaylıktan çekilmenin de kişisel bir tercih olduğunu kaydetti. Herkesin aldığı kararın sorumluluğunu taşıması gerektiğini ifade eden KKTC Başbakanı, seçim sonuçları üzerinden partiye yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini vurguladı. Üstel, "Ancak sonuçları veya listedeki yerini beğenmediği için partisine iftira atmak, yapılan seçime gölge düşürmek ve partisine hakaret etmek asla kabul edilemez" dedi. İtiraz hakkının demokratik bir süreç olduğunu belirten Ünal Üstel, yapılan her itirazın değerlendirileceğini, ancak bireysel seçim sonuçlarından hareketle binlerce üyenin iradesinin yok sayılamayacağını ifade etti.

"Önce herkes kendisine bakacak"

Seçim sonuçlarından memnun olmayan isimlere yönelik eleştirilerini sürdüren Üstel, "Önce herkes kendisine bakacak. Son dönemde ne yaptığını, üyelerimizle nasıl bir ilişki kurduğunu, sandıktan neden böyle bir cevap aldığını kendi değerlendirecek" şeklinde konuştu. Parti içindeki tartışmalara ilişkin en sert mesajını ise seçim sonuçlarını gerekçe göstererek UBP'yi eleştiren isimlere yönelten Üstel, "Kendi yaptıklarını sorgulamadan, üyelerimizin tercihinin nedenlerini düşünmeden partisine hakaret edenlerle yolumuz aynı değildir" dedi.

"Hiçbirimizin kişisel siyasi hedefleri, Ulusal Birlik Parti'sinin üzerinde değildir"

Hiçbir siyasetçinin kişisel hedeflerinin partinin üzerinde olamayacağını vurgulayan Ünal Üstel, "Bu parti hepimizin emeğiyle bugünlere geldi. Hiçbirimizin kişisel siyasi hedefleri, Ulusal Birlik Parti'sinin üzerinde değildir" ifadelerine yer verdi. UBP'nin bir dava partisi olduğunu belirten Üstel, parti içerisinde görevlerin ve aday sıralamalarının değişebileceğini ancak ülkeye karşı sorumlulukların değişmeyeceğini kaydetti.

Partide siyaset yapmaya devam etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu ifade eden Ünal Üstel, "Bu davaya hizmet etmek, bu bayrağı taşımak, ülkemiz için çalışmak isteyen herkese kapımız açıktır. Yoluna bizimle devam etmek istemeyenlerin kararı da kendilerinindir" diye konuştu.

"Şimdi aynı kararlılıkla, aynı inançla önümüze bakacağız"

Parti içi birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çeken KKTC Başbakanı, yaşanan tartışmalara rağmen siyasi çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Birbirimize sahip çıkarak, birlik ve beraberliğimizi koruyarak, ülkemize hizmet ederek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Önlerinde genel seçim sürecinin bulunduğunu hatırlatan Ünal Üstel, bundan sonraki dönemde halka ulaşmaya, projelerini anlatmaya ve parti çalışmalarını sürdürmeye odaklanacaklarını kaydetti.

Seçime katılan bütün üyelere ve aday adaylarına teşekkür eden Üstel, süreci yöneten divana, sandık kurullarına, ilçe örgütlerine, kadın ve gençlik kollarına, güvenliği sağlayan polislere ve görev yapan çalışanlara da teşekkürlerini iletti.

Seçim sürecinin yoğun emekle tamamlandığını belirten Üstel, parti olarak aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Şimdi aynı kararlılıkla, aynı inançla önümüze bakacağız. Çünkü bu ülke için yapacağımız daha çok iş var. UBP çalışıyor. Çalışmaya da devam edecek" ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı