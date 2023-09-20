Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na cevap

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kendisi hakkında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden verdiği cevapta, "Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir" dedi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun şahsıma yönelik açıklamalarını dinledim. Birkaç cümle söyleyip, ardından kendisine tek cümleyle cevap vereceğim. 'Şu adama bak' lafı diye aramızda geçen bir gündem hiç olmadı. Şahsıma 'yalan ifadeler isnat etmiş. Söyleyebileceği tek harflik bir yanlış ifadem olmadı. Varsa ispatlayabilir. Her şey kayıt altında. Beni linç etmeye çalıştıkları gün, bir konut projesi bahsinin 'Bösi bile bahis konusu değil. 'Sadece provoke etmeye geldi' diyor. O da öyle değil. o gün, şu provokasyondur diyebileceği bir saniye gösteremez. Dervişin zikri neyse fikri de öyle oluyor. Derdi sadece kariyeri olduğu için beni kariyer yatırımı yapmakla suçluyor. Muhayyel cumhurbaşkanı, muhayyel cumhurbaşkanı yardımcısı, muhayyel CHP genel başkanı olduğu için, bu bühtanını yadırgamadım. Şimdi jestine, mimiğine, yenildiği kibrine ve kifayetsiz muhterisliğine bakarak tek cümlelik cevabımı vermek istiyorum. CHP'nin eskimiş siyasetçisidir, kendine yenilmiştir ne yapsa yeridir."