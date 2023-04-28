Türkkan'a bir tepki de Büyükakın'dan Açıklaması

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldığı televizyon programında, sosyal medya üzerinden vatandaşlara hakaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı eleştirdi. Büyükakın, "Sokakta çok rahat gezemediğini açıkçası ifade etmek istiyorum. Baktığınız zaman bundan belli zaman önce, bir kısmı orman arazileri üzerinde olan, bir kısmı hazine arazileri üzerine denk gelen yaptığı kaçak yapıları vardı. Bunların yıkımı konusu Kocaeli'de çok tartışıldı. Bunun haberini yapan bir muhabir oradaki elemanlar tarafından ciddi şekilde darp edildi. Bunların normal şartlarda bir insan için utanç verici şeyler olması lazım" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuk olduğu televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Büyükakın, son günlerde sosyal medya üzerinden vatandaşlara hakaret eden, daha önce de aynı konuyla gündeme gelen Lütfü Türkkan'ın neden İYİ Parti'de birinci sıradan aday gösterildiğine dair konuya da değindi. Büyükakın, "Yerel basından takip ettiğim bir haberde bahsediliyordu. Köylerden birine yaptığı bir ziyaret esnasında bir kahvehaneye kahve içmeye gitmiş. 'Burada kahve yok' demişler. 'Çay ver' demiş, 'Çay yok' demişler. Bu, halkımız tarafından ciddi manada tepkiyle karşılanıyor. Yerelde İYİ Parti tarafından çok olumsuz tepkiler var. Biliyorsunuz, İzmir milletvekilinin bir tartışması olmuştu. Ön seçim yapılmadan, birinci sıraya getirildi diye bir tartışma da yapıldı. Buradaki örgütleri rahatsız. Sokakta çok rahat gezemediğini açıkçası ifade etmek istiyorum. Baktığınız zaman bundan belli zaman önce, bir kısmı orman arazileri üzerinde olan, bir kısmı hazine arazileri üzerine denk gelen yaptığı kaçak yapıları vardı. Bunların yıkımı konusu Kocaeli'de çok tartışıldı. Ulusal basına yansıdı, çok tartışıldı. Bunun haberini yapan bir muhabir oradaki elemanlar tarafından ciddi şekilde darp edildi. Bunların normal şartlarda bir insan için utanç verici şeyler olması lazım. Büyük konuşmamak lazım ama sokağa çıkamaz insan" dedi.

"Dağdan emir alanlar gizlemiyor, ortaklığını ifade etmekten korkanlar etraftan dönmeye devam ediyor"

Millet ittifakı adaylarının HDP ortaklığının sahada sert tepkilerle karşılaşmalarına sebep olduğunu söyleyen Büyükakın, "Bunun tepkisinin olmaması; vatanını, milletini seven, bu yurdun insanı olan biri için imkansız. Akıl alır gibi değil. Daha enteresanı bence şu; bu adamlar bunu gizlemiyorlar. Yani, adam HDP'nin genel başkanı sıfatıyla çıkıp televizyonlarda, miting meydanlarında çok rahat bir şekilde 'Öcalan'a özgürlük' diyor. Adayları çıkıp, 'Önce sandıkları kıracağız, sonra cezaevlerinin kapılarını kıracağız' diyor. Söylüyorlar, gizlemiyorlar ki. Gizleyenler, öteki taraf. Dağdan emir alanlar gizlemiyor, bunlar apaçık söylüyorlar ama bunlarla ortaklığını ifade etmekten korkanlar etraftan dönmeye devam ediyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Bu çok samimiyetsiz bir tartışma. Kent kamuoyunda da biz bunu görüyoruz. Muhalefet adayları sahada gezerken, kırsal kesimde olsun kent merkezinde olsun bu tepkiyle çok sert bir şekilde karşılaşıyorlar. Bunun endişesi içerisine düştüler. CHP adaylarında da, İYİ Parti adaylarında da bu endişe var. Yani, millet ittifakının adaylarının sahadaki bütün programlarında var" diye konuştu. - KOCAELİ