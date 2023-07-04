Türkiye'nin AB Büyükelçisi, AB'ye düzensiz göçle mücadele için işbirliği çağrısında bulundu

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, düzensiz göçle mücadele için AB'nin kaynak, geçiş rotasındaki ve hedef ülkelere yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirterek, Suriyelilerin geri dönüşü için işbirliği çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, düzensiz göçle mücadele için AB'nin kaynak, geçiş rotasındaki ve hedef ülkelere yönelik bütüncül bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini belirterek, Suriyelilerin geri dönüşü için işbirliği çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ilk kez üstlendiği Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Yürütme Kurulu Dönem Başkanlığı kapsamında Brüksel'deki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ofisinde etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Kaymakcı ve Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü'nün ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, AB kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve ICMPD Genel Direktörü Michael Spindelegger katıldı.

Kaymakcı, düzensiz göçün dünyanın ve Avrupa'nın ortak sınaması olduğunu, göç yönetiminin bütüncül bir çözüm gerektirdiğini vurguladı.

Kaynak ülkeler, geçiş ülkeleri ve hedef ülkelere yönelik adil sorumluluk ve külfet paylaşımına dayalı stratejiye gerek olduğuna işaret eden Kaymakcı, işbirliği için çabaların AB sınırlarında değil, Avrupa'nın doğu ve güneydoğu sınırını oluşturan Türkiye-İran-Irak-Suriye sınırından itibaren başlaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaymakcı, bugüne kadar Suriye'ye 560 bin civarında gönüllü dönüşün olduğunu anımsatarak, AB ile Türkiye'nin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşü teşvik eden ve kolaylaştıran ortak politikalar benimsemesinin 18 Mart Mutabakatı'nın da bir gereği olduğuna dikkati çekti.

Göçle mücadelede kaynak ülkelere odaklanma yaklaşımı

Oturumda konuşan Göç İdaresi Başkanı Ünlü de "Kalıcı Çözümler için Kaynak Ülkelere Odaklanmak" temasının işleneceği ICMPD Yürütme Kurulu Dönem Başkanlığı önceliklerine değinerek, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini anlattı.

Kalıcı çözüm olarak kaynak ülkelere odaklanılması ve işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirten Ünlü, düzensiz göçle mücadelenin ana unsurlarının sınır güvenliği tedbirlerinin güçlendirilmesi, ülke içinde etkin yakalama ve geri gönderme kapasitesinin artırılması olduğunu söyledi.

Ünlü, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerde yürütülen çalışmalara da değinerek, gelecek dönemde hedeflenen 1 milyon Suriyelinin dönüşüne yönelik atılan adımları paylaştı.

Şengen vizesi sorunu

İKV Başkanı Zeytinoğlu da göçün AB-Türkiye ilişkilerinde önemli bir yer tuttuğunu, diğer unsurlardan ayrı ele alınamayacağını söyledi.

Zeytinoğlu AB ile Türkiye arasındaki pozitif gündemin bire bir ilişkilere yatırım yapılmasını da içerdiğine ancak son dönemde Erasmus öğrencileri de dahil olmak üzere Türk vatandaşlarının Şengen vizesi dahi almakta zorlandığına dikkati çekti.