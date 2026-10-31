Türkiye, Feridun Sinirlioğlu’nu BM Genel Sekreterliği’ne aday gösterdi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'ne aday gösterdiğini açıkladı.

New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve eşi Kadriye Zeynep Sayım Yazal'ın ev sahipliğinde New York'taki Türk Evi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Türk toplumunun önde gelen isimleri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı resepsiyonda, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adaylığına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin eski BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu BM Genel Sekreterliği'ne aday gösterdiğini duyuran Yıldız, adaylık mektubunu BM Genel Kurul Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na ilettiğini açıkladı.

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri neden bir Türk olmasın?"

Türkiye'nin son yıllarda uluslararası diplomaside artan etkinliğine ve barış girişimlerindeki rolüne dikkat çeken Yıldız, ülkenin BM Genel Sekreterliği için aday gösterme konusunda gerekli diplomatik birikime ve uluslararası tecrübeye sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin BM'ye yaptığı katkıları anlatan Yıldız, " Türkiye'de geniş bir Birleşmiş Milletler teşkilatına ev sahipliği yapıyoruz. Sadece ulusal düzeyde değil, ama bölgemize yönelik faaliyet yürüten birçok Birleşmiş Milletler kuruluşu da hem Ankara'da hem İstanbul'da faaliyet gösteriyor. Yani katkımız aşikar. Uluslararası diplomasiye, barışa, güvenliğe aşikar. Biz de misyon olarak burada, Birleşmiş Milletler'de bunun merkezinde bu işi yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin BM bütçesine katkıları, insani yardımları ve uluslararası arabuluculuk faaliyetlerine işaret eden Yıldız, "Birleşmiş Milletler'e katkı payımızı en düzenli ödeyen belki ülkeyiz, payımız oranında. Bu kadar diplomatik networkümüz var. Bu kadar insani yardımlarda milli gelirimize göre oranla belki birinci, ikinci sıradayız. Oran değişebilir de biz buna göre ama. Özellikle son dönemde ihtiyaç duyulan arabuluculuk ve savaşı önleme çalışmalarında baştayız. Biz artık düşündük ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri neden bir Türk olmasın?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın adaylık mektubu BM'ye iletildi

Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği için adayını açıklayan Büyükelçi Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Feridun Sinirlioğlu'nu bu göreve aday göstermeyi uygun bulduğunu belirtti. Yıldız, "Sizler Amerika'da, özellikle New York'ta, New Jersey'de yaşayanlar, uluslararası toplumla muhatap olanlar, burada devletleşme faaliyetlerinin içinde olanlar bunun önemini daha iyi bilirsiniz. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız, bir diplomatımızı, benden önce bu görevde bulunmuş olan Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne aday göstermeyi uygun buldu. Ben de zatıalilerinin mektubunu bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı'na ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na ilettim. Gazamız mübarek olsun" şeklinde konuştu.

"Birkaç hafta içinde size iyi haberi veririz"

BM Genel Sekreterliği seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yıldız, sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Yıldız, "İnşallah bu seçim sürecinin en geç 2 ay içinde sonuçlanması gerekiyor. Ona da kalmadan birkaç hafta içinde size iyi haberi veririz" dedi. Adaylığın Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Yıldız, seçim sonucundan bağımsız olarak Türkiye'nin bu göreve talip olmasının önemli bir diplomatik adım olduğunu vurguladı. Yıldız, "Ama bundan öte tabii ki neticede bir seçim. Bunun sonucu ne olursa olsun Cumhuriyetimizin artık bu iddiaya sahip olması, kendine bu şekilde güvenmesi. Ama bundan da öte başkalarının da bizi buraya layık görmesi hepimiz için gurur verici. İnşallah altından kalkarız. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, uluslararası çatışmaların önlenmesinde etkin bir aktör haline geldi"

Türkiye'nin son yıllarda genişleyen diplomatik temsil ağına da değinen Büyükelçi Yıldız, Türk diplomasisinin uluslararası alandaki kapasitesinin güçlendiğini belirtti. Yıldız, "Biliyorsunuz son dönemde diplomasimizi genişlettik, güçlendirdik. Şu anda belki diplomatik network açısından dünyada üçüncü veya dördüncü sıradayız. Sadece bu değil, diplomatımızın kalitesini de güçlendirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası arabuluculuk girişimlerinde üstlendiği role de dikkat çeken Yıldız, "Birçok kurumumuz ama sadece kurum değil, liderlik. Cumhurbaşkanımız Erdoğan da arabuluculuk çalışmalarıyla bizlere örneklik etti, yol gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası arenada anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmesini önleyen ve zaman zaman da çatışmanın barışla sonlandırılmasını başaran bir aktör haline geldi" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin güçlü diplomatik ağı ve savunma kapasitesinin uluslararası alandaki konumunu desteklediğini belirten Yıldız, "Şimdi Türkiyemiz burada, bu geniş etkin diplomasimiz burada. Etkin savunma gücümüz burada" diye konuştu.

Türk Evi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

New York Başkonsolosluğu tarafından Türk Evi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyon yoğun katılımla gerçekleştirildi. Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal, ABD'deki Türk toplumunun giderek güçlenen varlığına ve görünürlüğüne dikkat çekerek, "Cumhuriyetimizin her yılını daha da büyük, daha da görünür hale gelen bir Türk toplumuyla, daha da coşkuyla kutlayalım" ifadelerini kullandı. Katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ise, "Hepiniz hoş geldiniz, bayramımız kutlu olsun. İnşallah Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun. Sonsuza dek yaşasın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı