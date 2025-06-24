Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan Düzensiz Göçle Mücadelede Bir Araya Geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ' Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi'nin 2'ncisi toplantısına katıldı.

İlki 14 Ocak tarihinde İstanbul'da gerçekleşen ' Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye Üçlü Bakanlar Görüşmesi'nin 2'ncisi toplantısı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleşti. Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov'un ev sahipliğinde, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mavroudis Voridis ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katılımıyla düzenlenen toplantı, göç konusundaki son gelişmeleri ve eğilimleri ele almak, yapılan iş birliğinin yarattığı sonuçları değerlendirmek ve düzensiz göç ile sınır aşan suçlarla mücadelede üçlü diyalog ve iş birliğine yönelik taahhütleri yinelemek amacıyla siyasi düzeyde düzenli olarak bir araya gelinmesi konusunda varılan mutabakatın neticesinde gerçekleştirildi.

Karşılıklı güvene dayalı olarak ve üst düzey diyaloğu sürdürme arzusuyla hareket eden Bakanlar, düzensiz göç konusunda son dönemde karşılaştıkları güçlükler ve suç şebekelerini daha etkin bir şekilde ortaya çıkarma çabalarını daha da güçlendirme ihtiyacı da dahil olmak üzere bölgedeki ve sınır ötesindeki göç hareketlerinin etkileri konusunda görüş teatisinde bulundular. Bakanlar sınır yönetimi, yasa dışı göçün önlenmesi, göç rotaları boyunca göçe kaynaklık eden ülkelerle ortaklık ve göçmenlerin kendi kaynak ülkelerine geri gönderilmeleri için etkili bir sistemin önemini vurguladılar. Zamanında gerçekleştirilen bilgi alışverişi de dahil olmak üzere operasyonel iş birliğinin güçlendirilmesi merkezi öneme sahip bir husus olarak tanımlanmıştır. Bakanlar, siyasi iş birliğinin bölge güvenliği için oynadığı rolü kabul ederek ve buna katkıda bulunma isteklerini ifade ettiler.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele bağlamında alınan tedbirler ve iş birliği adımlarına işaret ederek, bu sayede elde edilen yüksek başarıyı vurguladı. Sağlanan caydırıcılıkla Türkiye'nin düzensiz göç akımlarının hedefi ve transit ülkesi olmaktan çıktığını, bu çerçevede Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki üçlü mekanizmanın da önemli katkılar sağladığını ifade etti. Düzensiz göçteki en büyük etkenlerin başında gelen göçmen kaçakçılığının aynı zamanda terör ve organize suç örgütlerinin de en önemli gelir kaynaklarından biri olması bakımından, bu suçlarla mücadelenin birbirlerinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizdi. Düzensiz göçle mücadelenin yanı sıra terör ve organize suç örgütleriyle mücadelede de üç ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, üçlü siyasi formatın gelişmiş bölgesel diyalog ve sonuç odaklı iş birliği için bir platform olarak stratejik öneminin altını çizdi. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasındaki profesyonel iş birliğinin sürdürülebilirliğinin altını çizerek, bunun yüksek düzeyde sınır güvenliği, yasa dışı göçle daha güçlü mücadele ve göçmen kaçakçılığı ağlarıyla mücadelede somut sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ulusal düzeyde alınan tedbirleri, artan kaynak yatırımlarını ve ortaklarla iş birliğini vurgulayarak göç konusundaki mevcut durumu ortaya koydu. Ayrıca Mitov, Bulgaristan'ın sınır güvenliğinin sağlanması ve yasadışı göç, sınır aşan suçlar ve terör tehditleriyle ilgili sorunlara etkili bir yanıt verilmesi amacıyla bölgesel ve Avrupa düzeyinde yürütülen çalışmalarda güçlü ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğini de belirtti.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mavroudis Voridis, kara sınırlarında ve son dönemde deniz sınırlarında elde ettiği somut çıktıları sağlayan üçlü iş birliğinin düzeyine dair takdirini ifade etti. Mevkidaşı Bakanları Yunanistan'ın yasa dışı gelişlerde karşı karşıya olduğu sınamalar konusunda bilgilendirdi ve Yunan hükümetinin suçlu kaçakçılık ağlarıyla mücadeleyi sürdürme kararlılığının altını çizdi. Voridis buna ek olarak, Yunanistan'da ve ayrıca Avrupa'da artık göçmenlerin kendi kaynak ülkelerine geri gönderilmelerine dair bir sistem oluşturulmasına verilen öncelik hakkında mevkidaşlarını bilgilendirdi ve Yunan hükümetinin göç konusunda daha kısıtlayıcı bir politika izleme arzusunu vurguladı.

Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye, göç sorunlarının ancak açık diyalog ve koordineli çabalarla, ulusal ve bölgesel güvenliği sağlayacak şekilde etkin biçimde yönetilebileceği konusunda ortak bir anlayışa sahiptir. Bakanlar, profesyonel iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ivme kazandırdığı ve Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye vatandaşlarının genel güvenliğine katkıda bulunduğu için bu formattaki toplantıların devam etmesi gerektiği konusunda hem fikir olduklarını kaydettiler.