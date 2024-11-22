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Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

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İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı DEM Partili Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kayyum kararının ardından Tunceli'de belediye önünde protestolar başladı.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

    Açıklamada, Konak'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/1146 Sayılı soruşturma dosyasında "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturmasının devam ettiği vurgulanarak, " Cevdet Konak'ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

    Bu kapsamda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

    OVACIK BELEDİYESİ

    Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/99 esas sayılı dosyası kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle, Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı

    KAYYUM KARARININ ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi Başkanlarının terör iltisakları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Tuncelili vatandaşlar belediye önünde protestolara başladı.

    Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
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    Yorumlar (11)

    Haber YorumlarıJY:

    DEMOKRATİK BİR TÜRKİYE İÇİN KOYUMLARA HAYIR. CHP BU GÜN SES ÇIKARMAZSA YARIN SIRADA İSTANBUL, ANKARA, İZMİR OLACAK.

    Yorum Beğen22
    Yorum Beğenme70
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    Haber Yorumlarıhüseyin cesur:

    ne güzel memleket , iktidarın kaybettiği her yere kayyum ata ne anladım ben halk iradesinden

    Yorum Beğen33
    Yorum Beğenme55
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    Haber YorumlarıNur Zo:

    Mecliste beslediğiniz için bu olaylar çıkıyor

    Yorum Beğen40
    Yorum Beğenme7
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    Haber YorumlarıRolf Tolki:

    Terörle iltisaklı kayyumlara karşı çıkan kişinin kendisi terör yanlısıdır .Devletin ,halkın parası ile mi besleyecektik ..iktirsin gitsin

    Yorum Beğen40
    Yorum Beğenme5
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    Haber YorumlarıKemal Öztürk:

    Komedi başka birşey değil

    Yorum Beğen9
    Yorum Beğenme19
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    Haber Yorumlarıfaruk yuce:

    Sabih Kanadoğlu çok haklıymış

    Yorum Beğen0
    Yorum Beğenme3
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