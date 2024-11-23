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Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
Haberler
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Terör örgütü PKK soruşturmasında hapis cezası alan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine getirilen isimler ise göreve başladı. Kayyumların ilk talimatları da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimlerini astırmak oldu.

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak ve Sarıgül terör örgütü PKK soruşturması kapsamında 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.

VALİ TEKBIYIKOĞLU GÖREVİNE BAŞLADI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden uzaklaştırılması sonrası "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, makam aracıyla gece saatlerinde belediye binasına gitti.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

İLK TALİMATI VERDİLER

Girişte kendisini karşılayan görevlilerle merhabalaşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra makam odasına geçti. Göreve başlayan Tekbıyıkoğlu'nun makam odasına Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı

OVACIK KAYMAKAMI DA GÖREVİNE BAŞLADI

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan hapis cezası alan ve görevden uzaklaştırılan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de belediye binasına giderek görevine başladı. Sözen'in odasına da Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıüzülüyormusunuz:

Allah yardımcınız olsun babayigitler

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Haber YorumlarıYılmaz savaş:

Hırsızlar göreve başladı

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Ha 15 temmuzda Cumhurbaşkanının koltuğuna oturan darbeciler ha siz. hiçbir fark yok. bırakın millet kimi sevçiyorsa o yönetsin. Böyle yaparak Türkler ile Kürtlerin arasını daha çok açıyorsunuz

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Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Seçilmişere darbedir bu

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Haber Yorumlarıumut mergen:

SECIM FILAN YAPILMASIN ARTIK REIS ATASIN HER YERE BASKANLARI

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Haber YorumlarıAlirıza Tunç:

hırsızlar gürev başına

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Haber YorumlarıDiscus:

Göreve başladı derken. Adamların zaten halihazırda bir görevi var. Görevlerini yaparken belediye işine de bakacaklar. Yanlış algı oluşmasın.

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Haber YorumlarıAdam Bey:

Sadece Atatürk’ün fotoğrafı yeter bize. Ulu önderimize her zaman yer var. Başkalarına saygım olabiliyor ama onlar geçici.

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Onlarin suçu yok. Bu sistemi kuranlarda

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