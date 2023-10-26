Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçildi

KERİM UĞUR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçilmesinin ardından Avrupa'dan kente döndü. Soyer, "Türkiye büyük bir kaosun ortasında, her tarafımızda savaş, yangın… Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu görevin, böyle bir dönemde barışı ve demokrasiyi güçlendirecek adımlar atmamıza imkan verecek bir koltuk olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin (YBYK) 45. Genel Kurulu'nda Sosyalist Grup adına Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na ortak aday olarak gösterilerek oy birliğiyle Kongre'nin Bölgeler Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Soyer böylece Bölgeler Meclis Başkanlığı ile birlikte resmi olarak Kongre Başkan Vekilliği görevini de üstlenme hakkını elde etti.

İzmir'e bugün dönen Başkan Tunç Soyer'i İzmir Adnan Menderes Havaalanında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İl yönetiminin yanı sıra ilçe başkanları ve partililer karşıladılar. Başkan Soyer gazetecilere ilk açıklamasını havaalanı çıkışında yaptı.

Başkan Soyer şunları söyledi:

"Çok gururlu ve heyecanlıyım. Hakikaten büyük bir gurur, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ve dünya yangın yeriyken Türkiye'nin bu seviyede Avrupa Konseyi'nde temsil ediliyor olması çok kıymetli. Çünkü Bölgeler Meclisi, 46 ülkeden 130 bin yerel yönetimin temsil edildiği bir yapı… Bu yapının meclis başkanlığını üstlenmek gerçekten büyük bir gurur ve mutluluk… Hep 'coğrafya kaderdir' deriz, biz Avrupa ile bu yakınlıkta yaşamaya devam edeceğiz ama Avrupa Birliği'nin aldığı kararları, maalesef süreçlerin içinde yer almadığımız için sadece uygulayan durumunda kalıyoruz. Ama böylece yasama süreçlerinin içinde yer alarak orada ağırlığımızı koymak mümkün olabilecek. Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi ile daha yakın ilişkiler kurmamız mümkün olacak. Diliyorum ki bu, şehrimize büyük faydalar çıkartsın. Bunun için canla başla çalışacağız. En azından evvelsi gün Strazburg'da yaşadıklarımız, İzmir'in bilinirliği konusunda çok önemli bir sonuç da ortaya çıkardı. Herkes İzmir'i konuşuyor, merak ediyor"

"BARIŞI VE DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEK ADIMLAR ATMAMIZA İMKAN SAĞLAYACAK"

Hem sosyal medyadan hem telefonla yüzlerce tebrik telefonu aldığını söyleyen Başkan Soyer, "Bu görev, şu anda Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki en büyük koltuğu… Ben artık sadece İzmir'i temsil etmiyorum, dolayısıyla Türkiye'nin oradaki imajını, hakkını hukukunu korumak için de mücadele edeceğiz. Ben en büyük mücadele alanının demokrasi ve barış olduğunu düşünüyorum. Türkiye büyük bir kaosun ortasında, her tarafımızda savaş, yangın… Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu görevin, böyle bir dönemde barışı ve demokrasiyi güçlendirecek adımlar atmamıza imkan verecek bir koltuk olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ TÜM YEREL YÖNETİMLER İLE AVRUPA KONSEYİ ARASINDA KÖPRÜ KURACAĞIZ

'Yeni görevinizin İzmir'e yansıması nasıl olacak?' sorusuna ise Başkan Soyer, "İzmir her zaman Türkiye'nin Batı'ya açılan kapısı olmuştur. Bu perçinlemiş oluyor. İzmir, Batı ile daha yakınlaşacak. Biz Türkiye ve Avrupa ile ilgili alınan kararları daha yakından takip etme fırsatı bulacağız. Açılan fon kaynaklarından, hibe kaynaklarından çok daha rahat haberdar olacağız. Türkiye'deki yerel yönetimlerin Avrupa Konseyi nezdinde daha fazla yer bulabilmelerini sağlıyor olacağız. Kısacası Türkiye'nin tüm yerel yönetimleri ile Avrupa Konseyi arasında köprü kuracağız" yanıtını verdi.