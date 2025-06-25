Trump'tan İran ve Gazze Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, ABD'nin saldırılarının İran'ın nükleer programını onlarca yıl geriye götürdüğünü söyledi. Trump ayrıca Gazze konusunda sona yaklaşıldığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, "ABD'nin İran'a saldırısı dünyaya güçlü bir mesaj verdi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de katıldığı görüşmede gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile İsrail arasındaki ateşkesin seyri sorulan Trump, dün ateşkes ihlali olduğunu, ardından İsrail uçaklarının havalandığını, ancak kendisinin "geri dönmeleri" yönünde yaptığı çağrının ardından saldırıdan vazgeçtiklerini söyledi. Trump, "İsrail, dün geri döndü. Onlarla gurur duydum, çünkü gerçekten geri geldiler" dedi. Ateşkesin duruma ilişkin değerlendirmesinde Trump, "Şu anda her şey çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Uranyum zenginleştirmelerine izin vermeyeceğiz"

Trump, "Şu anda en son istedikleri şey uranyum zenginleştirmek. Toparlanmak istiyorlar. Uranyum zenginleştirmelerine izin vermeyeceğiz. Öncelikle, bir numaralı askeri güç olarak izin vermeyeceğiz. İran ile bir tür ilişki içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Son 4 günde zaten bir ilişki kurduk. Ateşkesi kabul ettiler ve bence oldukça adil bir anlaşmaydı. Her iki taraf da 'artık yeter' dedi" şeklinde konuştu. İran'ın nükleer tesislerindeki malzemeleri taşıma fırsatı olmadığını, zira bunların taşınmasının hem zor hem de tehlikeli olduğunu belirten Trump, "Bize göre hepsi halen aşağıdaydı. Biz büyük bir zafer kazandık. Çok güçlü bir darbe indirdik" dedi. Trump ayrıca, "Tesisler yok edilmeseydi İran ateşkesi kabul etmezdi" ifadesini kullandı.

"İsrail çok ağır darbe aldı"

İran'ın petrolü olduğunu ve yeniden toparlanabileceğini sözlerine ekleyen Trump, "İsrail de çok ağır darbe aldı. Özellikle son birkaç gün içinde. Gerçekten çok ağır bir şekilde vuruldular. O balistik füzeler birçok binayı yerle bir etti" ifadelerini kullandı. ABD saldırısının, İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok etmediği yönündeki istihbarat raporuna ilişkin soru alan Trump, raporun kesin bir bilgi sunmadığını ve daha fazla bilgi için İsrail'in değerlendirmesini beklediklerini söyledi.

Trump, "Bence bu tamamen bir yok oluştu ve hiçbir şeyi çıkarıp taşımaya fırsatları olmadı, çünkü çok hızlı hareket ettik. Eğer 2 hafta sürseydi belki çıkarabilirlerdi, ama bu tür malzemeleri taşımak gerçekten çok zor ve tehlikeli" dedi.

"ABD'nin saldırıları İran'ın nükleer programını onlarca yıl geriye götürdü"

Saldırıların İran'ın nükleer programını ne kadar geriye götürdüğü sorulan Trump, "Bence bu, on yıllarca geriletecek bir etkiye yol açtı ve bunu bir daha deneyeceklerini sanmıyorum. Gerçekten sanmıyorum. Artık petrol kaynaklarına yönelecekler, ellerinde birkaç füze olacak, biraz savunmaları olacak, ama hepsi bu. Bence yeterince şey yaşadılar. İran, cehennemi yaşadı. Şu an yapmak isteyecekleri son şey uranyum zenginleştirmek" dedi. Trump, "Uranyum zenginleştirmek gerçekten çok zor. Hele böyle bir tesisi kurmak, çok çok zor ve inanılmaz pahalı. Trilyonlarca dolar harcadılar ama başarılı olamadılar" şeklinde konuştu.

"Savaşı bu saldırı bitirdi"

İran ile İsrail arasındaki savaşın ABD'nin saldırısı ile sona erdiğini ileri süren Trump, "Savaşı bu saldırı bitirdi. Savaşı bitiren şey buydu. Hiroşima ve Nagasaki örneklerini kullanmak istemiyorum ama savaşı durduran şey, bu darbe oldu. O tesisi ortadan kaldırmasaydık, şu anda çatışmalar halen devam ediyor olurdu" dedi. İran'ın nükleer tesisleri yeniden inşa etmesinin zor olduğunu, zira her şeyin çökmüş durumda olduğunu söyleyen Trump, "İçerisi tamamen çöktü. Kimse içeri girip bakamıyor, çünkü giriş yok. İçeride 10 milyon ton kaya varsa oraya girip bakmanız mümkün olmaz. Tüneller de tamamen çökmüş durumda" diye konuştu.

"Gazze meselesinde sona çok yakınız"

ABD'nin İran'a saldırısının Gazze konusunda da ilerleme ile sonuçlandığını savunan Trump, "Gazze konusunda büyük ilerleme kaydediliyor. Yaptığımız bu saldırı sayesinde çok iyi haberler alacağımızı düşünüyorum" dedi. Konuyla ilgili Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğünü ifade eden Trump, "Bana söylediğine göre Gazze meselesinde sona çok yakınız" dedi.

Hegseth: "Fordo nükleer tesisinin alt kısmı harabeye döndü"

İstihbarat raporlarına ilişkin söz alan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Bu bombaların neler yapabileceğini bilen ve bombaları hedeflerine ulaştıran insanlarla konuştuğunuzda, bu bombaların etkisini tam manasıyla anlayabilirsiniz. Bu bombalar tam olarak hedeflendikleri yerlere indi ve kusursuz bir görevdi" dedi. Bakan Hegseth, "30 bin poundluk patlayıcı ve mühimmatların kapasitesi göz önüne alınmalı. Fordo nükleer tesisinin alt kısmı tam manasıyla harabeye döndü. Her bir hedefe düşen mühimmat miktarı çok fazlaydı. Eğer biri bunun aksini iddia eden bir değerlendirme sunuyorsa, bu farklı niyetlerle yapılan bir spekülasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Rutte: "ABD'nin İran'a saldırısı dünyaya güçlü bir mesaj verdi"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Trump'a hitaben, "İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdınız. Bu, hayati bir adımdı. Bunu son derece kararlı ve agresif bir şekilde yaptınız ve bu aynı zamanda dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Evet, Başkan barış yanlısı bir lider ama gerekirse güç kullanmaktan çekinmeyecek biridir. ABD ordusunun muazzam gücünü kullanma iradesine sahiptir. Bence bu mesaj, sadece İran'a değil, tüm dünyaya verilen çok önemli bir sinyaldir" dedi. - LAHEY