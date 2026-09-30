Haberler

Buldanlı polisi şehit eden katil cezaevinde çıkamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Buldanlı polisi şehit eden katil cezaevinde çıkamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz’ün katili kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada şehit düşen Ercan Yangöz'ün katili kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haziran 2021'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri silah kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda çatışma çıkmış, Buldanlu polis memuru Ercan Yangöz ağır yaralanmıştı. Polis memuru Ercan Yangöz kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.

Buldanlı şehit polis Ercan Yangöz'ün ölümüne neden olan saldırının sanığı Fatih Özturan'ın, kanser olduğu, cezaevinde bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Rahatsızlığı nedeniyle Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Fatih Özturan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih Özturan'ın cenazesinin Samsun'un Bafra ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü

73 yaşındaki kadın ağaçtan düştü
Gugeshashvili kendi taraftarlarına meydan okumanın bedelini ağır ödüyor

Kendi taraftarlarına meydan okumasının bedelini ağır ödüyor
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

Fonda sürpriz bir isim daha! AK Partili eski bakanın parası kaldı
Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanıydı! 17 yıllık görevine veda etti

Türkiye'de bir ilkti, 17 yıl sonra veda etti
Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal iddialar hakkında konuştu

Mal varlığına el konulmuştu! Melis Sütşurup Sandal sessizliğini bozdu
Feyza Altun'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: İlişkimin sonuna kadar arkasındayım

"Aldatıldım" diyen Feyza Altun'a eski eşten olay cevap: İlişkimin...
Lamine Yamal Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı

Bu adam delirmiş! Hırvatistan'ın gözünün yaşına bakmadı
Montella'nın kredisi tükendi: Ya 4 puan ya elveda!

Yolun sonuna geldi! Bunu yapamazsa güle güle
Cinayetten aranıyordu, fenomen olmaya çalışırken yakalandı

Cinayetten aranıyordu, fenomen olmaya çalışırken yakalandı