Mudanya'da ters yönde ilerleyen kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu iddia edilen İ.K., kullandığı motosikletle ters yönde ilerlediği sırada dengesini kaybederek alt yola düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve kasksız olan motosiklet sürücüsü İ.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İ.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı