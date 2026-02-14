TRT World Citizen Awards Töreninde Küresel Sorunlara Dikkat Çekildi

Her yıl küresel sorunlara dikkati çeken, çözüm yolları arayan ve bu alanlarda farkındalık yaratmak isteyen kişilere verilen "TRT World Citizen Awards" sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onur konuğu olarak katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dünyada çok ciddi insani sorunların büyük refah düzeyiyle bir arada aynı anda var olduğunu söyledi.

Duran, "Küresel ölçekte yoksul nüfusun yaklaşık 3'te 1'i yetersiz beslenmektedir. Bazı bölgelerde eğitim ve temel sağlık hizmetlerine erişim ciddi biçimde kısıtlıdır. Bizler için temiz suya erişim belki fark etmediğimiz kadar hayatımızın parçasıyken, bu bazı coğrafyalarda yaşamın temel sorunlarından birisidir." dedi.

Bu tablonun istatistiklerden ibaret olmadığını, milyonlarca insanın her gün verdiği yaşam mücadelesinin özeti olduğunu kaydeden Duran, "Tabii ki savaşlar, işgaller ve göçler, bu bahsettiğim kötü durumu daha da kötüleştirmektedir. Gazze'de çok sayıda bebek soğuktan öldü, yeterli besine ulaşamamaktan hayatını kaybetti, şehit olanları, yaralıları saymıyorum. Bu gerçek aslında küresel sistemin adalet duygusunu kökten sorgulamamızı zorunlu kılmaktadır." diye konuştu.

Duran, bu çelişkinin yalnız ekonomik sorun değil, aynı zamanda bütün insanlığın yaşadığı ahlaki bir kriz olduğunu vurguladı.

Bu küresel adaletsizlik tablosu karşısında sorumluluk sahibi aktörlerin öne çıkarak insanlığın meselelerine sahip çıkması gerektiğini belirten Duran, "Türkiye de böyle bir sorumluluğun etkili bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz böylesi erdemli bir iradeyi göstermektedir. Bunun en güzel ifadesi de yine Cumhurbaşkanımızın 'Herkes için özgürlük, barış, refah, adalet, huzurlu ve güvenli bir gelecek.' sözleridir. Bu uğurda hedefinden milim sapmadan mücadele eden ülkemiz, tüm imkan ve kabiliyetleriyle daha adil bir dünyanın inşası için çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Duran, bu mücadelenin çocukların geleceği için de gerekli olduğunu anlatarak, "Ukrayna-Rusya savaşının nihayete ermesi, İsrail'in Gazze'de soykırımının sonlanması, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözümü için attığımız adımlar, Türkiye'nin durduğu yerin sadece birkaç örneğinin nişanesini göstermektedir. Bunların yanında 13 yıl süren Suriye iç savaşı boyunca ülkemizin üstlendiği kararlı sorumluluk, fedakarlık, Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmak, başka bir örneği temsil etmektedir." sözlerini sarf etti.

Türkiye'nin insani yardımlar konusunda öncü bir ülke konumunun tesadüf olmadığını vurgulayan Duran, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi, bu anlamda bizlere ışık tutmaktadır. Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın çeşitli bölgeleri için yürüttüğü yardım ve kalkınma faaliyetleriyle Suriyeli misafirlerimizin ihtiyaçlarına gösterdiği hassasiyet ve onun yüreklerimizdeki yeri bakidir." dedi.

İslam'ın iyiliği, kötülükten meneden bir yerde olmayı emrettiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:

"Aslında bu şu demek: 'İyi olmakla yetinmeyip bunun yanında kötülüğe karşı da durun. Böylece yaşanan zulüm ve kötülüklere karşı vicdan yorgunluğuna düşmeden, kalplerinizi karartmadan mücadeleye devam edin.' Bugün burada kişisel konfor alanlarını terk edip insanlık, adalet, merhamet, öteki adına mücadele eden ve bunun cesaretini gösteren farklı coğrafyalardan gelen erdemli insanlar için bir aradayız. Hikayeleriyle hepimize ilham olan bu iyi yürekli ve cesur insanlara sizlerin huzurunda teşekkürü, şükranı bir borç biliyorum."

Duran, kamu yayıncılığından dolayı TRT'ye teşekkür ederek, "Bizler de İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin bu onurlu ve erdemli duruşunu anlatan, adaletsizliklere meydan okuyan ve alternatif söylemler, anlatılar üreten bir çabanın içerisindeyiz. Adil bir anlatı zemini ortaya çıkmalı. İnsanlığın ezilenlerini koruyan, adaletsizlikleri işaret eden, bizim hikayemizi de anlatan hikayeler olmalı. İşte bunun için gayret gösteriyor, çaba sarf ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Ülkemiz zalimlerin tam karşısına konumlanmaktadır"

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ise TRT World Ödülleri'nin 2018 yılından beri insanlığın selameti için harekete geçmeyi şiar edinen pek çok ismin yakından tanınmasına ve onlardan ilham alınmasına vesile olduğunu söyledi.

Bugün dünyanın savaş, çatışma, zorunlu göç, kıtlık ve yoksulluk gibi insani krizlerin gölgesinde döndüğünü kaydeden Sobacı, "Tüm bu insani krizler ve zulümler bizlere tek bir çıkış noktasını işaret etmektedir; 'merhamete dayalı eylemle cevap vermek ve vicdanları uyandırmak.' Birileri kötülüğü yayarken sıra dışı bazı kişiler de iyinin, güzelin, hakkın yanında durmalı ve cesaretle bunun gereğini yerine getirmelidir." dedi.

Sobacı, Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden TRT serbest muhabiri Yahya Barzaq'ı anarak, "Ondan geriye kalan fotoğraflar yalnızca birer haber kalesi değil, eyleme dönüşmüş merhametin sessiz ama güçlü kayıtları oldu. Bizler tıpkı Yahya Barzaq gibi sahici kahramanların hakiki hikayelerini görünür kılmakla ve insanlık anlatısının başrolünü gerçek sahiplerine vermekle mükellefiz." ifadelerini kullandı.

Zahid Sobacı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemiz zalimlerin tam karşısına konumlanmakta ve tüm mazlumların hamiliğini üstlenmektedir. Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak bizler de bu kutlu davaya omuz vermek ve iyiliği çoğaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. TRT World Citizen Ödülleri, işte bu iradenin somut bir yansımasıdır. Ödüllerini takdim edeceğimiz isimler merhameti eyleme dönüştüren ve saygın bir iddiayı omuzlayan insanlardır. Bu iddia çok açıktır, insanlık kötülüğe teslim olmayacak ve geleceğini iyilikle inşa edecek."

TRT World Citizen Awards

Sosyal farkındalık ilkesi kapsamında her sene küresel sorunlara dikkati çeken, çözüm yolları arayan ve bu alanlarda farkındalık yaratmak isteyen kişiler, çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda ödüllendiriliyor.

İlki 2018 yılında yapılan TRT World Citizen Ödülleri'nin bugüne dek düzenlenen organizasyonlarında, 17 farklı ülkeden 31 kişiye "İletişimci, Gençlik, Eğitimci, Yılın Dünya Vatandaşı ve Yaşam Boyu Başarı" kategorilerinde ödül takdim edildi.

Bu yılın "Eğitimci Ödülü", mülteci ve dezavantajlı çocuklar için dijital eğitimi erişilebilir kılan Thaki platformunun kurucusu ve CEO'su Rudayna Abdo'ya verildi. Abdo, yeniden işlevlendirdiği bilgisayarları çevrim dışı eğitim içerikleriyle donatarak Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere on binlerce çocuğun nitelikli eğitime erişimini sağlamış, eğitimi evrensel bir hak olarak ele alan yaklaşımıyla ölçülebilir bir sosyal etki yarattı.

Rudayna Abdo, yaptığı konuşmada, bölgenin daha fazla vahşete ve adaletsizliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Çocuklarımızın dirayeti ve bu zulüm karşısında sergiledikleri tutum benim ilham kaynağım ve bu karanlık günlerde yine beni ayakta tutan, bana güç veren bir unsur oldu." ifadelerini kullandı.

"Gençlik Ödülü", atık alanları çocuklar için güvenli oyun alanlarına dönüştüren, çevre projeleriyle öne çıkan Nijeryalı genç aktivist Amara Nwuneli'ye takdim edildi. Nwuneli, geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa ettiği oyun alanları ve farkındalık çalışmalarıyla binlerce çocuğa ulaşarak çevresel sürdürülebilirlik ile oyun hakkını bir araya getiren örnek bir model ortaya koydu."

Amara Nwuneli ise bu ödülü burada kendisini dinleyen ve destekleyen gençlere yetenek kazandıran insanlar adına aldığını dile getirdi.

"İletişimci Ödülü"nün sahipleri, teknoloji sektöründe etik sorumluluk ve insan hakları konusunda küresel ölçekte yankı uyandıran bir duruş sergileyen yazılım mühendisleri Ibtihal Abousaad ve Vaniya Agrawal oldu. Her iki isim, yapay zeka ve bulut teknolojilerinin insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilmesine karşı kamuoyu önünde ilkesel bir duruş sergiledi."

Vaniya Agrawal ve Ibtihal Abousaad da yaptıkları konuşmada, dünyanın dört bir yanındaki insanlara, sektörleri ve pozisyonları ne olursa olsun seslerini yükseltmeleri ve soykırıma suç ortaklığı yapan her kuruluşu hesap vermeye zorlamaları çağrısında bulundu.

"Yahya kamerasında Filistin meselesini taşıyordu"

"Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü", Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden foto muhabiri Yahya Barzaq'a ithaf edildi. Barzaq, çatışmaların ortasında sivillerin yaşadıklarını belgeleyerek, insan onurunun ve hakikatin sessiz ama güçlü tanıklığını dünyaya taşımış kalıcı bir miras bıraktı."

Ödülü Yahya Barzaq adına alan anne Yousra Barzaq, konuşmasında, oğlunun kaybının içinde derin acı bıraktığını belirterek, "Yahya, sadece gazeteci, kamera taşıyan biri değildi. Aynı zamanda kalbinde bir vatan ve mesele taşıyordu. Kamerasında gerçekten Filistin meselesini taşıyordu." dedi.

Oğlunun "Gazze'ye bir göz olmayı" seçtiğini kaydeden Barzaq, "Şu anda Türkiye'de siz ona ödül veriyorsunuz, sanki cesaret ödülü veriyorsunuz. Artık hakkın sesi hiçbir zaman ölmeyecek. Bu hakkın sesi sürekli yankılacak ve hiçbir zaman susmayacaktır." diye konuştu.

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü", mimarlığı sosyal adalet ve insani dayanışma aracı olarak kullanan İtalyan mimar Raul Pantaleo'ya verildi. Pantaleo, kriz ve savaş bölgelerinde tasarladığı ücretsiz sağlık yapılarıyla mimarlığın doğrudan hayat kurtaran bir rol üstlenebileceğini gösterdi."

Raul Pantaleo da kendisinin bir mimar olduğunu anlatarak, "Bir tuğla bir çatışmayı durduramaz, haksızlığı ortadan kaldıramaz ancak bir ütopyayı, yalnızca tüketim ve bireycilikle yönlendirilen bir gelecekten farklı bir geleceği, toplumun kendini güvende hissedebileceği bir geleceği sunabilir." şeklinde konuştu.

"Erişilebilirlik Ödülü" ise Müslüman topluluklarda engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit ve onurlu katılımını destekleyen çalışmalarıyla Joohi Tahir'e verildi. Tahir, kurucu ortağı olduğu MUHSEN aracılığıyla ibadet alanlarında erişilebilirlik standartlarının yaygınlaşmasına öncülük etti."

Joohi Tahir ise kızıyla birlikte çevresindeki engelli insanları ve ailelerini desteklediklerini belirterek, bu yolculuğun küçük bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.