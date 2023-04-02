Törene damga vuran anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, seccadeyi kaldırıp Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bağcılar Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından seccade hediye edildi. Seccadeyi kaldıran Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda, Bağcılar Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasının ardından Erdoğan'a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından seccade hediye edildi.

SECCADE HEDİYE EDİLDİ

Hediyesini göstermek için kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seccade ayakkabılarla basmak için değil. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz." dedi.

"TALİMATI PENSİLVANYA'DAN ALIYORLAR"

Törendeki konuşmasının bir bölümün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Cumhur İttifakı ile bir yola çıktık. Bu yolculuğu 14 Mayıs'ta sizler çok farklı bir şekilde şahlanışa çevireceksiniz. 40 gün içerisinde birileri seccadenin üzerine ayakkabılarıyla basabilir. Onlara göre meşrudur. Yapabilirler. Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar. Bunlara en güzel cevabı aziz milletim 14 Mayıs'ta verecektir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SECCADEYE BASMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken verdiği poz gündem olmuştu. Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullanmıştı.