TİP Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

GEZİ Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan ve cezaevinde bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin verdiği kararın okunmasına geçildi. Karar okunmadan önce AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın konuşmalarının ardından TİP Genel Başkanı Erkan Baş, kürsüye çıktı. Baş, "Usulsüz bir işlem yapılıyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Şu anda itiraz ettiğimiz şu; 'Anayasayı tanımıyoruz' diyen Yargıtay'ın kararının Meclis'te okutulması. Bu karar Meclis tutanaklarına girdiğinde sizin de vekilliğiniz sorgulanır. Şimdi karar okunacak, milletvekilliği düşürülecek. Demek ki milletvekiliymiş değil mi? Eğer milletvekili ise neden 9 aydır içeride? Kararı Bekir Bozdağ okuyor. O hak ediyor çünkü okumayı" dedi.

KARAR OKUNURKEN GERGİNLİK

Konuşmaların ardından Yargıtay 3'üncü Dairesi'nin Atalay hakkındaki kararı okundu. Karar okunurken CHP, DEM Parti ve TİP milletvekilleri tepki gösterdi. Bazı milletvekilleri ellerinde 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizlerle başkanlık divanına yürüdü. Tartışmaların arasında kararın okunmasıyla Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Milletvekillerinin tepkisinin sürmesi üzerine Genel Kurul'a yarın toplanmak üzere ara verildi.

TBMM Genel Kurulu sosyal medya hesabından, "?Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın kesin hüküm giydiğine dair yazısı bilgiye sunuldu. Okunan yazı neticesinde Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği Anayasa'nın 84'üncü maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca düştü" paylaşımı yapıldı.

AYM, 2 KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Can Atalay hakkında İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezası verildi. Can Atalay, hak ihlali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. AYM, Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim 2023'te görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar verdi. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi ihlal kararının uyulmamasına karar vererek, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atalay, bunun üzerine ikinci kez hak ihlali talebiyle bireysel başvuruda bulundu. AYM, Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan ikinci başvuruda da hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3'üncü Dairesi, AYM'nin ikinci kez verdiği 'hak ihlali kararına' da uyulmamasına hükmederek, kararı TBMM'ye gönderdi.