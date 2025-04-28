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TİP'li başkandan Bakan Kurum'a ziyaret! Aralarındaki diyalog bomba

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"Hükümet milletin arazilerini gasbediyor" iddiaları tartışılırken Samandağ'ın TİP'li Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek depremzedeler için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Son günlerde özellikle muhalefet kanadı tarafından sıklıkla dillendirilen "Hükümet milletin tapulu arazilerini gasbediyor" iddiaları tartışılırken Samandağ'ın Türkiye İşçi Partili (TİP) Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

TİP'Lİ BAŞKANDAN TEŞEKKÜR

Başkan Karaçay, Samandağ'da depremzede vatandaşlar için yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Kurum'a teşekkür etti. Yansıtılanın aksine merkezi yönetimle iş birliği içinde depremzedeler için inşa çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

TİP'li başkandan Bakan Kurum'a ziyaret! Aralarındaki diyalog bomba

"SAMANDAĞ'DA SAĞLAM ZEMİN NEREDEYSE..."

Bakan Kurum, katıldığı canlı yayında Samandağ'daki rezerv alanla ilgili eleştirilere "Bakın Asi Nehri'nin kenarında sıvılaşma zemin problemi bina kalitesi sebebiyle o binalar yıkıldı değil mi? Şimdi yeni yapacağımız yerde bu standartlara dikkat etmek durumundayız. Samandağ'da diğer ilçelerde olduğu gibi görüştük. En sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık. Samandağ'a belediye başkanımızla 'vatandaşımız ne istiyor, nerede yapılmasını istiyor' o istişareyi birlikte gerçekleştirdik. Beraber karar aldık. Sağlam zemin neredeyse oraya çalıştık. Kamu mülkiyeti varsa ilk önce ona baktık. Yoksa mecburen şahısların alanlarını kamulaştırmak durumundayız. Orada kamulaştıracağımız arsanın hak sahibi 2-3 kişi itiraz ediyor. Edebilir, parası, bedeli neyse o bedeli ödemek suretiyle kamulaştırıyoruz. Bilim insanlarımız da diyor ki sağlam zemin şurası ve orada o istişare çerçevesinde kamulaştırma işlemimizi yapıyoruz. Ki belediye başkanımız da bana teşekkür etti. Oraya gittiğimizde sağ olsun hep birlikte bize o iş birliğini sergiliyor bak geldi bizi ziyaret etti" ifadelerine yer vermişti.

SAMANDAĞ'DA 2 BİN 283 KONUT TESLİM EDİLECEK

  • Samandağ'da bugüne kadar 710'u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Yıl sonuna kadar ise bu sayı 1271'i köy evi olmak üzere toplam 2 bin 283 konuta yükselecek.
  • Hatay'da ise bugüne kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm teslim edildi.
  • Bakanlık yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yeri teslim etmeyi planlıyor.
TİP'li başkandan Bakan Kurum'a ziyaret! Aralarındaki diyalog bomba
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

BRAVO ÜLKESİ İÇİN ÇALIŞANLARA

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Haber Yorumlarıosman Öztürk:

İste bu yalanlarla dolanlarla siyaset yapanlara örnek olsun.11 ilimizdeki tek TOKİ konutunda bosverin yıkılmayı çatlak yoktu.İki yılda çok guzel isler yapildı.Bu isin altından hiç bir ülke kalkamazdı.Biz kalktık hamdolsun.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Silin bakalim yorumlarimizi, dogruyu yazan yorumculara yer yok bu sayfalarda...Cahil kalalim dogruyu hic konusmayalim oyle mi? Dogrulari siradan bir vatandas olarak hep yazacagim...Ama Gazetenizi artik takip etmeyecegim..Üc bes benim gibi bilim adami vardi bu yorum sayfalarinda, gazetenize renk katiyorduk. ..Onlarinda kaybettiniz...Simdi cahil yorumcularla basbasa kalin.. Yinede saygilarimi iletiyorum. Ilahiyatci Doc.A.A

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