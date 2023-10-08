TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, İncirlik Hava Üssü'ne yürüdü

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattıkları 'Özgürlük Yürüyüşü' kapsamında Adana'daki Amerikan İncirlik Hava Üssü'ne yürüdüklerini duyurdu. Baş, yabancı askerlerin bulunduğu ülkelerde kan ve gözyaşı olduğunu belirterek, ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın, Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı "Özgürlük Yürüyüşü"ne Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da destek verdi. Baş ve Maçoğlu, Adana'ki Amerikan İncirlik Hava Üssü'ne yürüyüş başlattı. Baş, "İncirlik'teki Amerikan üssü bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. NATO üyeliği bu ülkeye vurulmuş bir prangadır....Ne zaman bir ülkeye yabancı askerler gitse orada kan akıyor, gözyaşı akıyor, savaş şiddetleniyor ve büyüyor. Irak, Suriye, Filistin gözlerimizin önünde" dedi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası kapsamında hapis cezasına mahkum edilen Can Atalay, Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman ve Mine Özerden'in mahkumiyetlerini onadı. TİP, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın da bulunduğu Gezi tutuklularının tahliye edilmemesine karşı Hatay'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. TİP'nin yürüyüşü 8'inci gününde devam ediyor. Erkan Baş ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, bugün Adana'ki Amerikan İncirlik Hava Üssü'ne yürüdüklerini duyurdu. Erkan Baş, yürüyüşe ilişkin şunları söyledi:

"Bugün Seyhan'dan İncirlik'e doğru yürüyeceğiz. Tam olarak bu sebeple özgürlük gündemini, ülkenin özgürlüğü, halkların özgürlüğü ekseninde de ele almak istiyoruz. Özgürlük sadece bir serbest olma hali değildir özgürlük bir halkın özgürlüğüdür, ülkenin özgürlüğüdür. Ülkemizin bağımsızlığı için yaptığımız mücadelenin bir etabı olarak görüyoruz biz bu yürüyüşü.

"İNCİRLİK'TEKİ AMERİKAN ÜSSÜ BU ÜLKEYE VURULMUŞ BİR PRANGADIR"

İncirlik'e doğru yürüyeceğiz. İncirlik, Amerikan üssü ile maalesef tanınan bir bölgemiz. İncirlik'teki Amerikan üssü bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. NATO üyeliği bu ülkeye vurulmuş bir prangadır. Parça parça bu ülke topraklarının satılmasının, yabancı tekeller istiyor diye yerli tohumları kullanamamızın nihayetinde ülkemizin sömürülmesinin, halkımızın yoksullaşmasına sebep olan prangalardan söz ediyoruz.

"IRAK, SURİYE, FİLİSTİN GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE"

İlkesel bir duruşumuz var. Biz ülkemizin dünyaya kapanmasını istemiyoruz. Biz ülkemiz askerlerinin yabancı bir ülkeye gitmesini istemiyoruz, yabancı bir ülkenin askerlerinin bizim topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Bu tartışmasız her dönem savunduğumuz bir ilkedir. Ne zaman bir ülkeye yabancı askerler gitse orada kan akıyor, gözyaşı akıyor, savaş şiddetleniyor ve büyüyor. Irak, Suriye, Filistin gözlerimizin önünde."

Yürüyüşe iki gündür destek olan Fatih Mehmet Maçoğlu da, "Bu yürüyüş hepimiz için önemli. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki onların faydalanmadığı ülkeleri parçalayıp böldüklerini biliyoruz. Biliyoruz ki onların sömürüp, ayrıştırıp yönetmek isteme tarzını da çok iyi biliyoruz. 1970'lede söylenen o laf hala geçerliliğini koruyor; Denizlerin, Mahirlerin, İbrahimlerin söylediği gibi tam bağımsız Türkiye için o söz hala geçerliliğini koruyor" diye konuştu.