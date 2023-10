Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü 22. gününde sürüyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a bugün Atalay'ın da avukatlığını üstlendiği Hendek Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada oğlu Halis Yılmaz'ı kaybeden Muammer Yılmaz ve dava avukatları eşlik ediyor.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay için yürüyüşe devam ediyor

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü 22. gününde sürüyor. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a bugün Atalay'ın da avukatlığını üstlendiği Hendek Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada oğlu Halis Yılmaz'ı kaybeden Muammer Yılmaz ve dava avukatları eşlik ediyor. Baş, Bu onursuzluk düzeninde onurlu emekçilerin canının hiçbir değeri yok. Saray yargısı Hendek katliamında patron Yaşar Coşkun'a bu toplu cinayete sebebiyet verenlere birkaç yıl hapis cezasıyla yırtmalarının, onların bir an önce tahliye etmelerinin peşinde. Can Atalay da tam olarak bunun karşısında durduğu için hiç kimse ekmeğini kazanırken canından olmasın dediği için bugün cezaevinde" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın tutuklu Hatay Milletvekili Can Atalay için başlattığı Özgürlük Yürüyüşü 22. gününde Ankara'nın Şereflikoçhisar Şeyhkuyusu Mahallesi'nde devam ediyor. Atalay için Hatay'dan Ankara'ya yürüyen Erkan Baş'a yürüyüş boyunca destekler de sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz 2020'de havai fişek fabrikasına patlama meydana gelmiş 7 kişi yaşamını yitirmiş, 127 kişi ise yaralanmıştı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay da patlamada yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin ailelerinin avukatlığını yapıyordu. Baş'ın bugün Atalay'ın avukatlığını üstlendiği Hendek Havai Fişek Fabrikası'ndaki patlamada hayatını kaybeden 7 işçi için yürüdüğünü söyledi. Yürüyüşe fabrikadaki patlamada oğlu Halis Yılmaz'ı kaybeden Muammer Yılmaz ve dava avukatları eşlik ediyor.

Erkan Baş, bugünkü yürüyüşe ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Yürüyüşümüz boyunca Hatay Milletvekilimiz Can Atalay'ın mağdurlarını savunduğu davaları gündemimize taşıyacağımızdan daha önce söz etmiştik. Bugün Hendek Havai Fişek Fabrikası patlamasında kaybettiğimiz 7 işçi kardeşimizi, Hendek katliamını gündeme taşıyoruz. Bu vesileyle bugün Hendek aileleri adına aramızda olan ve yürüyüşümüze güç katan Muammer Yılmaz'ı ve bütün ailelerin desteklerinden ötürü kendilerine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum. Muammer Bey'i adliye koridorlarında hatırlayacaksınız. Mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu ülkede işçi canından ucuz bir şey yok. Bu onursuzluk düzeninde onurlu emekçilerin canının hiçbir değeri yok. Saray yargısı Hendek katliamında patron Yaşar Coşkun'a bu toplu cinayete sebebiyet verenlere birkaç yıl hapis cezasıyla yırtmalarının, onların bir an önce tahliye etmelerinin peşinde. Can Atalay da tam olarak bunun karşısında durduğu için hiç kimse ekmeğini kazanırken canından olmasın dediği için bugün cezaevinde. Saray Hendek'in hesabını sormak yerine ailelere zaman zaman para teklif edenleri, zaman zaman onları tehdit edenleri kollamanın peşinde. Ancak işçilerin onurlu aileleri bugüne kadar ne bu paraya tamah ettiler ne bu tehditlere boyun eğdiler. Sevgili Can'ın dediği gibi biz bu işin sonuna kadar gideriz. İşçilerin kanı üzerine bina yaptırmayacağız."