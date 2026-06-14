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Sel sularına kapılan yaşlı adamı son anda kurtardılar

Sel sularına kapılan yaşlı adamı son anda kurtardılar
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Kırşehir'de sağanak yağışın yol açtığı selde elektrikli motosikletiyle sürüklenen yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de motosikletiyle giderken sel sularına kapılarak sürüklenen yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kırşehir'de dün akşam etkili olan sağanak yağışın yol açtığı selde bir vatandaşın elektrikli motosikletiyle suya kapılarak düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sel sularına kapılan vatandaş bir kişi tarafından görüntülendi. Camiden çıktığı öğrenilen vatandaş, elektrikli motosikletiyle ilerlediği sırada sel sularının etkisiyle dengesini kaybederek yere düştü. Görüntülerde vatandaşın elektrikli motosikletiyle suyun içinde sürüklendiği ve çevrede bulunan vatandaşların yaşlı adamın yardımına koştuğu anlar yer aldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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