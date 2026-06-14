Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, vücudunun bel ve bacak kısımlarına bantla sarılarak gizlenmiş 500 gram esrar maddesi ile yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı. Asayiş Büro Amirliği ve Yunus Timleri tarafından 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ş.E.'nin üzerinde gerçekleştirilen aramada bel ve bacak kısımlarına bantla sarılmış yaklaşık 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı