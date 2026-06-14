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İran Silahlı Kuvvetleri: Milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır

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İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İsrail'in Beyrut saldırısının ardından yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin düşmanın kalbine ateş etmeye hazır olduğunu belirtti ve olası bir hataya unutulmayacak ders vereceklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşı yürüten birimi Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, "Silahlı Kuvvetlerdeki milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır." dedi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Abdullahi, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırının ardından açıklama yaptı.

Abdullahi, "Kara, savunma, füze, deniz, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma gücümüz geçmişe kıyasla daha da güçlenmiş durumda. Silahlı Kuvvetlerdeki milletin evlatları elleri tetikte, düşmanın kalbine ateş etmeye hazır." ifadesini kullandı.

Kudüs ile ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in intikamının alınacağını belirten Abdullahi, olası bir hatada "düşmana" unutulmayacak bir ders verecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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