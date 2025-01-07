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Teröristbaşı Öcalan'dan İmralı görüşmesinde dikkat çeken Demirtaş vurgusu

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DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, 28 Aralık Cumartesi günü İmralı yapılan görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Temel "İmralı'daki heyet tartışmasında Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş'a önemle vurgu yaptı. Demirtaş, bu tartışmanın tam ortasında önemli bir aktördür. Kimsenin asla şüphesi olmasın" dedi.

28 Aralık Cumartesi günü İmralı'da teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti siyasi parti ziyaretlerini sürdürürken Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel katıldığı Halk TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İMRALI'DAKİ GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ ÇARPICI DETAYLAR

İmralı'daki görüşmede Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da gündeme geldiğini belirten Temel "İmralı'daki heyet tartışmasında Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş'a önemle vurgu yaptı.

Bu vurgu şudur: Kendisi bu sürecin şüphesiz destekleyicisi ve dahil olma konusunda irade beyan etmişti. Hem Demirtaş, hem Leyla Güven, hem Figen Yüksekdağ, bu isimler sürecin merkezindedir. Bu sürecin gelişmesi durumunda kazananı, gelişmemesi durumunda mağduru olmaya devam edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan'dan İmralı görüşmesinde dikkat çeken Demirtaş vurgusuDEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel.

BAHÇELİ İDDİASINI DA YALANLADI

DEM Parti heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde Selahattin Demirtaş'ın isminin geçtiği sırada Bahçeli'nin müdahalede bulunduğu iddiasına Temel'den yalanlama geldi.

Temel, "Bahçeli ile görüşmede Demirtaş'a dair bir şerh asla geçmemiştir. Bu kesinlikle bir spekülasyon. Biz uzun bir süredir sorunun çözümü neye yol açar diye tartışma yürütürken Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın oynayacağı önemli roller var. Demirtaş, bu tartışmanın tam ortasında önemli bir aktördür. Kimsenin asla şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Öcalan'dan İmralı görüşmesinde dikkat çeken Demirtaş vurgusu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıattila osman önsel:

demirtaş abd nin oyununda bir kukla tabi ki önemli diyecekler demirtaş bu ülkeye daha çok bela açacak net...

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