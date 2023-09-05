TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Komisyonu Togg'un Gemlik kampüsünü ziyaret etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Komisyon Başkanı Mustafa Varank eşliğinde Togg'un Gemlik kampüsünü ziyaret etti. Aralarında muhalefet partisi temsilcilerinin de bulunduğu heyet, fabrika gezisinin ardından Togg'u test etti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, ' Türkiye'nin Otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki teknoloji kampüsüne teknik inceleme gezisi yaptı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Vali Mahmut Demirtaş, AK Parti Grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, komisyonun CHP'li üyeleri Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili üye İdris Nebi Hatipoğlu da geziye katıldı. Heyet, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan brifing aldı. Fabrikada incelemelerde bulunan heyet, ardından da Togg'un direksiyonuna geçti. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan ToggT10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.

ÜRETİM AŞAMALARINI İNCELEDİLER

Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmak üzere 4 ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Togg CEO'su Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren sunum yaptı. Ardından Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve beraberindekiler, kampüsteki üretim aşamalarını inceledi. Milletvekilleri, kampüsteki pistte de direksiyona geçip Togg T10X'i test etti.

'TOGG TÜRKİYE'DE, AVRUPA'DA VE DÜNYADA CİDDİ BİR OYUNCU'

Togg'un Gemlik kampüsünü iktidar ve muhalefet partileri olarak gezdiklerini belirten Mustafa Varank, açıklamasında, "Bildiğiniz gibi Togg özellikle değişen, dönüşen mobilite dünyasında Türkiye'nin alternatif olabileceğini, rekabetçi olabileceğini üretim, teknoloji kabiliyetleriyle yeni bir oyuncu olabileceğini gösterebileceği önemli bir proje. Şu anda vatandaşlarımız, Türkiye'nin dört bir tarafında Togg'u görebiliyorlar ve kurayla alma şansına sahip vatandaşlar en güzel şekilde akıllı cihazlarını kullanıyorlar. Ama Togg kadar dikkat çekici olan bu üretim kampüsünü görmek istedik. 'Türkiye'nin Otomobili' projesini Sayın Cumhurbaşkanımız ilk defa duyurduğunda heyecanlanmıştık" dedi. Türkiye'nin artık kendi markasıyla çağı yakalamış, elektrikli, otonom özellikleri olan araçla projeyi başardıklarını dile getiren Varank, "Teknofest'in kapanışını yaptık. Biz gençlerimize, emekçi kardeşlerimize inanıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün arkadaşlarımız milli projeleri önemsiyorlar, destek veriyorlar. Bugün komisyonumuzla birlikte kampüsü ziyaretimizi de anlamlı buluyorum. Türkiye, katma değerli üretimle büyüsün istiyoruz. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat formülüyle yoluna devam etsin istiyoruz. Sıfırdan 3 bin çalışana ulaşmış bir Togg'dan bahsediyoruz. Togg'un Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada çok ciddi bir oyuncu olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'ASLA POLİTİK MALZEME OLMAMALI'

Fabrika gezisinin ardından sürüş parkurunda Togg'u test eden CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, "Biz Enerji, Sanayi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu olarak Togg'un fabrika ziyaretini gerçekleştirdik ve üretim alanlarını gezdik. Yerli ve milli bir aracın ülkede üretilmesi önem taşıyor. Sektörel bağlamda baktığımız zaman 5 girişimci firma tarafından yapıldığı ve devlet tarafından desteklendiği ortadayken asla politik bir malzeme olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu Türkiye'ye mal olmuş bir şey. Bütün farklı sektörlerde girişimcilere de benzer şekilde desteklemeler yapılırsa Türkiye'de iyi şeyler yapılabileceği ortada. 3 binin üzerinde çalışanı ve 800 civarında da mühendisin olduğu ifade edildi. Umuyorum hem ülkemize hem milletimize faydalı üretimler olsun. Biz ülkemize katma değer katan yatırımların faydalı olduğunu düşünüyoruz. 6 bin makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu. (DHA)