TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
ORC Araştırma tarafından 10-13 Şubat tarihleri arasında yapılan "TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri" anketinde birinci sırada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ikinci sırada ise İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez yer aldı.
Muhalefetin erken seçim yapılması yönünde çağrılar sürerken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak ORC, 44 ili kapsayan araştırmasında 5 bin 920 katılımcıya TBMM'nin en çalışkan milletvekillerini sordu. CHP'den 8, AK Parti'den 3, MHP'den 2 ve İyi Parti'den 2 vekil listede yer aldı.
VELİ AĞBABA İLK SIRADA YER ALIYOR
Araştırmaya katılanlar çalışmalarını en çok beğendikleri isim olarak CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı gösterdi. Ağbaba'nın yüzde 19.5 ile birinci sırada yer aldığı araştırmada İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise yüzde 18.7 ile listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.
Ankette çıkan sonuçlar sırasıyla şu şekilde;
- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: Yüzde 19.5
- İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez: Yüzde 18.7
- CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Yüzde 17.4
- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Yüzde 17.1
- AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Yüzde 15.3
- CHP Erzincan Mustafa Sarıgül: Yüzde 14.0
- MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Yüzde 13.8
- AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu: Yüzde 12.2
- CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan: Yüzde 11.7
- AK Parti Ankara Osman Gökçek: Yüzde 11.3
- MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver: Yüzde 10.5
- CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz: Yüzde 10.2
- CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun: Yüzde 9.6
- İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz: Yüzde 7.5
- CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Yüzde 7.1