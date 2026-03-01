Haberler

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri'de iftar programında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "Çocuklarımızı mutlaka, binlerce yıldır süregelen milli ve manevi değerlerimizle tanıştırmamız lazım." dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından kentteki bir okulun spor salonunda düzenlenen iftar programına katılan Akar, burada yaptığı konuşmada, Birlik Vakfının hem Türkiye'de hem gönül coğrafyasında bir marka haline geldiğini söyledi.

Akar, hayır işlerinde sınır olmadığını ve bunun için daha fazlasının yapılması gerektiğini ifade etti.

Eğitimin önemli olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı mutlaka, binlerce yıldır süregelen milli ve manevi değerlerimizle tanıştırmamız lazım. Bunları onlara vermemiz lazım. Vatan, millet, bayrak sevgisini, Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, insanları ve hayvanları sevmeyi, insan hakkını, kadın hakkını başından itibaren öğretmemiz lazım. Bizim atalarımız dünyanın 4 tarafında, 3 kıtada 7 iklimde at koşturdu. Bunun temelinde eğitim var."

Birbirimizi saymamız, sevmemiz eğitimle mümkün. Bunun da yaşı 4-12. Bu yaşlarda bunu yaptığımız takdirde bütün milletimiz rahat edecek. Çocuklarımızın vicdanının oluşmasını sağlamamız lazım. Çocuklarımız kendi kendilerini kontrol edebilmeli. Arkadaşlar, yaşlılar, gençler, bu önemli, eğitim, eğitim, eğitim. Güven içinde rahat olabilmemiz için gençlerimizi eğitmemiz lazım. Her şeyi Milli Eğitimden, Diyanetten beklemeyelim. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak, bir kişi olarak mutlaka üstümüze düşen görevleri yapmalıyız."

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin seviyesinin çok yükseldiğini sözlerine ekledi.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel de vakfın 55 şubesinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Karayel, programa katılanlara teşekkür etti.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Başkanı Bilal Habeş Bulut ise birlik ve beraberliğin her zaman devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Programa, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
