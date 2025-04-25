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Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyaset zorbası' olarak nitelendirdiği CHP lideri Özgür Özel'in, "devlet yetkilileri ve siyasetçilere yönelik kaset" iddiasına ilişkin, "Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun; ispat etmeyen de şerefsizdir" dedi. Öte yandan, İletişim Başkanlığı da Özel'in iddialarını yalanladı.

Eski İçişleri Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting meydanlarındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"HER TÜRLÜ HAKARETİ YÖNELTTİ"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şişli ve Saraçhane meydanlarında Milli Eğitim, Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlarımıza hakaret etti. Şehzadebaşı Camii'nde kutsallarımıza nasıl hakaret ettiyse, milleti tahrik ederek Cumhurbaşkanımızın ailesine nasıl hakaret ettirdiyse, aynı şekilde bana da her türlü hakareti yöneltti" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

"CHP'NİN BAŞINDA SİYASET ZORBASI VAR"

Çağın önemli problemlerinden birinin 'akran zorbalığı' olduğunu ve siyasette de benzer bir durumun yaşandığını belirten Soylu, "CHP'nin başında bir siyaset zorbası var, bir belası var. Siyaset zorbası Özgür Özel" dedi.

KIBRIS'TAKİ KAYIP KASET İDDİALARI

Son günlerde gündeme gelen Kıbrıs'taki kayıp kaset iddiaları ve Özgür Özel'in bu konudaki açıklamalarına da değinen Soylu, şu sözleri kaydetti: "Güya Kıbrıs'ta 45 tane kaset varmış; güya ben Özgür Özel'i aramışım, kendi kasetimi kabul etmişim de 'Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun' demişim. Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir."

Soylu'nun söz konusu paylaşımı şu şekilde;

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de Özel'in "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Mirdeslioglu:

Iftira atmak bunların fitratinda var zaten şeref yok olmayan bir şeyi istemek olmaz

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Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

İspat etmeyen şerefsizdir diyeceğine yargıya taşı hep beraber görelim yargı önünde kim yaşam söylüyorsa ki iftira atıyorsa hesap versin . Nasıl?

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Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Akp ve tüm akpliler güvenirliklerini yitirdiler

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

CHP nin bu söylemlerine şaşırdıkmı tabiki hayır.Kesşke adamakıllı bir muhalefet yapabilseler. ama her geçen gün dahada kötüler.

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Haber YorumlarıMGk:

Chp bu topraklara atılmış en büyük kazıktır

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Haber YorumlarıEmrah Emir:

Kaset olayı bence de yalandır keza iktidarın kasete ihtiyacı yok her şeyi uluorta yapıyorlar ve herkes normal görüyor

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sürekli aynı şeyleri söyleyip baskın olmaya çalışiyor ama dibin hiç temiz değil

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Haber YorumlarıMr Camel:

Süleyman soylu mehmet ağar versiyonudur.. soylu dönemindeki çeteleri simdi ali yerlikaya temızliyor

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