Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Eski İçişleri Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting meydanlarındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"HER TÜRLÜ HAKARETİ YÖNELTTİ"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şişli ve Saraçhane meydanlarında Milli Eğitim, Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlarımıza hakaret etti. Şehzadebaşı Camii'nde kutsallarımıza nasıl hakaret ettiyse, milleti tahrik ederek Cumhurbaşkanımızın ailesine nasıl hakaret ettirdiyse, aynı şekilde bana da her türlü hakareti yöneltti" dedi.

"CHP'NİN BAŞINDA SİYASET ZORBASI VAR"

Çağın önemli problemlerinden birinin 'akran zorbalığı' olduğunu ve siyasette de benzer bir durumun yaşandığını belirten Soylu, "CHP'nin başında bir siyaset zorbası var, bir belası var. Siyaset zorbası Özgür Özel" dedi.

KIBRIS'TAKİ KAYIP KASET İDDİALARI

Son günlerde gündeme gelen Kıbrıs'taki kayıp kaset iddiaları ve Özgür Özel'in bu konudaki açıklamalarına da değinen Soylu, şu sözleri kaydetti: "Güya Kıbrıs'ta 45 tane kaset varmış; güya ben Özgür Özel'i aramışım, kendi kasetimi kabul etmişim de 'Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun' demişim. Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir."

Soylu'nun söz konusu paylaşımı şu şekilde;

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de Özel'in "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;