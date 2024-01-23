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İsveç'in NATO'ya üyeliği TBMM'de görüşülmeye başlandı

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TBMM Genel Kurulu'nda, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'a katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor. Meclis'in onaylaması halinde İsveç NATO'nun 32. üyesi olacak.

TBMM Genel Kurulunda, İsveç'in NATO'ya katılımını öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

İSVEÇ İÇİN SON KARARI MECLİS VERECEK

TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından grup önerileri görüşüldü. AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Öneriye göre, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile bazı uluslararası anlaşmalar gündemin ilk sıralarına alındı.

KANUN TEKLİFİ TBMM'DE GÖRÜŞÜLÜYOR

Genel Kurulda, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. Protokolün kabul edilmesi için Genel Kurul'da katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu gerekiyor.

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Görüşüldü

İSVEÇ'İN ÜYELİK SÜRECİNİN TEMMUZ AYINA KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin protokol, Dışişleri Komisyonu'nun gündemine ilk olarak 16 Kasım'da geldi. Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda 26 Aralık'ta kabul edildi. 26 Aralık'ta Meclis Dışişleri Komisyonu'nda yapılan oylamada, protokole AK Parti, CHP ve MHP "evet" oyu verirken İyi Parti ve Saadet Partisi "hayır" oyu vermişti. DEM Parti ise oylamaya katılmamıştı. NATO, İsveç'in ittifaka üyelik sürecinin temmuz ayına kadar tamamlanmasını bekliyor.

NATO'NUN 32. ÜYESİ OLACAK

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak. Şimdiye kadar 31 üye ülkeden 29'u İsveç'in NATO üyeliğini meclislerinde kabul etti.

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanması Görüşüldü

Öte yandan dün ABD tarafından İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin bir açıklama gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye'nin yasama süreçlerinin tamamlanmasını bekleyeceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İsveç Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Onemli Degil:

Buyuk Konusmusduk Hani ?

6
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tövbekar 34:

akp evet der abd öyle istedigi icin

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Abdullah Deyerli:

Kadare bak kadare ,kadarede inanıyorlar maşallah

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süleyman kahraman:

İsveç artık Kur'an Kerim yakmayacakmı?PKK ya destek vermeyecekmi?ABD askerlerimizi hedef göstermeyecek mi?F16 lar verilecekmi?

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sır balıkçı.17:

Yapay zeka geliyor yeni dünya düzeni düşünen ve uygulayan ( ''İNSANA'' ) GEREK YOK.

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esrefpasali:

isvec in degil, turkiyenin kader gunu, terore destek, kuran yakmalari, F16 istemiyor saniz,, isvec e NATO yu onaylariz, istemiyorsaniz isvec e NATO onayi vermezsiniz bu kadar basit,,,

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suat aydın:

İsveç in bundan haberi varmı acaba

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