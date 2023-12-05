TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'VERİLEN SÖZLER TUTULMADI'

SP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile ortak grup kurduktan sonra, Meclis'te diğer parti gruplarına tanınan oda ve yer gibi hakların hala kendilerine verilmediğini söyledi. Bu konuda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tutumunu eleştiren Kaya, "Grubu kurduğumuz günden bu yana maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un uygulamada ayırımcı tutumlarına ve TBMM teamüllerinin, İç Tüzük'ün parti gurubuna tanıdığı hakları Saadet Partisi Grubuna tanımama konusundaki eylemsel tavırlarıyla karşı karşıyayız. Her seferinde şifahi olarak bize verilen sözlerin maalesef uygulamada yerine getirilmediğine şahit olduk. Hakkını yememek lazım, her konuştuğumuza şifahi olarak çaba göstereceğine dair söz verdi ama iş icraata geldiği zaman maalesef hiçbir adım atmadı" dedi.

İYİ PARTİ'DEN 'DEPREM' UYARISI

İYİ Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Marmara Denizi'nin Gemlik açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki art arda gerçekleşen 2 depremde panik ve korkunun yaşandığını kaydederek, " İstanbul'da hissedilen her deprem vatandaşlarımızda beklenen 'Büyük İstanbul depremi mi geldi?' endişesi yaratmaktadır. Depremle birlikte yaşadığımız büyük yıkıma ve vatandaşlarımızın ödediği ağır bedellere rağmen yine aynı noktadayız, maalesef yine aynı risk ve tehditlerle karşı karşıyayız. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ağır yaraları henüz sarılmamışken, bütün bir ülke olarak yaşadığımız travma ortadayken, vatandaşlarımız endişeyle kaderlerini beklerken yetkililer halen İstanbul'da deprem hazırlığı ve tedbir için herhangi bir adım atmamaktadır. Ülkeyi ehliyetle yönetme sorumluluğu olanlar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini vebalini üzerinde taşıyanlar, depremle birlikte ödediğimiz tüm o bedelleri çabuk unutmuş olacak ki halen İstanbul'da gözle görülür tedbirler faaliyete geçirilememiştir" diye konuştu.

ENGELLİLER AÇIKLAMASI

MHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü hatırlatarak, "Engellilerimize yönelik olarak yapılması gereken düzenlemeleri şu başlıklar altında toplayabiliriz; engellilerin toplumla bütünleşerek başkalarının yardımına muhtaç olmadan hayatını idame ettirebilmelerini temin edecek hukuki, fiziki ve diğer şartlar oluşturulmalıdır. Fırsat eşitliği sağlamak, yetenekleri doğrultusunda gelişmelerini teşvik etmek, ekonomik ve sosyal refahını temin etmek sosyal devletin en temel vazifesidir. Engellilerin günlük hayatını kolaylaştıran araç gereç, ortez, protez temininde bazı ürünler destek kapsamına alınmalı, destek nispetleri artırılmalıdır" dedi.

'TÜRKİYE'DE BELKİ DE EN FAZLA EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN VE YAŞAM HAKKI İHLALİNİN YAPILDIĞI YER MADENLERDİR'

HEDEP Grubu adına konuşan Hakkı Sarıhan Oluç da 4 Aralık Madenciler Günü'nü hatırlatarak, "Türkiye'de madencilik en zor işlerden bir tanesi çünkü büyük bir zorlukla çalışıyorlar, yaşam riski var, kölelik koşullarında çalışıyorlar, sefalet ücretiyle yaşamak zorunda bırakılıyorlar ve çalıştırılıyorlar; böyle bir durum var madenciler açısından. Dolayısıyla, Türkiye'de belki de en fazla emek sömürüsünün ve yaşam hakkı ihlalinin yapıldığı yer madenlerdir" diye konuştu.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VİZYONUNU GÖSTERMEKTEDİR'

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 5 Aralık'ın Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü olduğunu belirterek, "1934'te milletvekili olma hakkını kazandı kadınlar Türkiye'de, 1930'da da belediye başkanı ve belediye meclis üyesi seçilme hakkını kazanmışlardı; bu, şüphesiz uzun yıllara dayalı bir mücadelenin sonucudur ancak ifade edilmeli ki Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonunu da göstermektedir" diye konuştu.

'KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YERDE, BAŞARILI İŞLERİN OLDUĞU HEPİMİZCE MALUMDUR'

AK Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü hem de Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının 89. yıldönümü olduğunu belirterek, "Özellikle, toplumsal hayatın ana unsurunun kadın olduğu ve kadın elinin değdiği her yerde, toplumun her alanında çok başarılı işlerin olduğu herkesçe, hepimizce malumdur. AK Parti olarak kadınlara yönelik hem siyasal hakların genişletilmesi hem çalışma hayatı dahil toplumsal hayatın tüm alanlarında bu hakkın genişletilmesi, korunması, daha da güçlendirilmesi konusunda çok önemli adımlar atılmıştır ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eylem planları, çalışmalar ve ortaya konan tüm reformlarla ve Anayasa değişikliklerinde yine kadına yönelik pozitif ayrımı ortaya koyan bir perspektifimiz vardır" dedi.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ

Gül, hem eğitim hakkı hem başörtülü olarak okuma, çalışma hayatına katılma noktasında AK Parti ve MHP'nin bir Anayasa değişikliği teklifini hatırlatarak, "Bir kez daha bu dönemde kadınların hem eğitim hakkı hem sosyal hakkı hem istediği kıyafetle, başı açık olsun, başörtülü olsun bunun haklarının anayasal güvence altına alınması noktasında tüm partilere, tüm Meclise çağrımızı yineliyoruz; gelin bu hakkı anayasal güvence altına, daha da teminat altına alalım. Bugün 120 kadın milletvekili var Meclis çatısı altında. Meclisimizi bir kadın Meclis Başkanvekilimiz yönetiyor. Kadınların tüm bu haklarının her alanda daha da genişlemesi, varlığının artması bizim ortak dileğimizdir" diye konuştu.

GRUP ÖNERİLERİNE GEÇİLDİ

Konuşmaların ardından Genel Kurul'da, SP, İYİ Parti, HEDEP, CHP ve AK Parti'nin grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.