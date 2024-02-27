Üye Girişi
Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda Adıyaman ve Şanlıurfa'nın sorunları konuşuldu

Güncelleme:

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, gündeme geçmeden önce iki milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinden sonra Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlattı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Şanlıurfa'nın sorunlarına değinerek bölgede tarım, ulaşım, sağlık başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların sorun yaşadığını anlattı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, gündeme geçmeden önce iki milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinden sonra Adıyaman'da yapılan çalışmaları anlattı.

Alkayış, şehrin yüzde 30'unun yıkıldığı depremde, 8 bin 561 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 17 bin kişinin de yaralandığını aktardı.

Kızılay tarafından 9 bin 145 ihtiyaç sahibi aileye sosyal yardım kartı dağıtıldığını dile getiren Alkayış, hak sahibi vatandaşlara konutlarının teslim edilmeye başlandığını ve kalıcı konutların yapımının devam ettiğini söyledi.

Alkayış, depremin etkilerini ortadan kaldırmak için büyük bir çaba gösterdiklerini, sürekli sahada olduklarını, yıkılan şehirlerini eskisinden daha görkemli hale getireceklerini vurguladı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise Şanlıurfa'nın sorunlarına değinerek bölgede tarım, ulaşım, sağlık başta olmak üzere birçok alanda vatandaşların sorun yaşadığını anlattı.

Tanal, seçim bölgesinde uçak seferlerinin yetersiz olduğunu, GAP'ın yıllardır bir türlü bitirilmediğini de dile getirdi.

Kaynak: AA / Politika

Mustafa Alkayış Milletvekili Bekir Bozdağ Mahmut Tanal Şanlıurfa Adıyaman AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title