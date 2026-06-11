Çıplak arama ve işkence tartışmaları TBMM'de

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Biz, işkenceye, şiddete asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, işkencenin insanlık onuruna aykırı bir suç olduğunu belirterek, herkesin bu suçla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

"Çıplak arama" iddialarına değinen Kaya, "Bu hususlarda bir iddia gündeme geldiği zaman devlete düşen vazife derhal adli ve idari tahkikat yapmaktır. Üst araması başka bir şey, beden araması başka bir şey. Bu hususlarda asla müsamaha gösterilmemesi gerekiyor çünkü buna karşı sessiz ve duyarsız kaldığımız zaman bu insanlık onuruna yakışmayacak davranışları yapanlar cesaret alır, bunu yaygınlaştırmaya kalkarlar." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, toplumdaki şiddet olaylarına ilişkin haberlere değinerek Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını hatırlattı.

Kamuoyuna yansıyan ve aralarında bazı sanatçı ile "fenomenlerin" de olduğu kişilere yönelik operasyonlara işaret eden Poyraz, "Bu kadar suç örgütü hangi ara türedi, hangi ara bu güce sahip oldu, hangi ara korkutucu güçle birlikte insan kaynağı oluşturdu?" sorularını yöneltti.

Poyraz, devlet kurumlarının daha güçlü hale getirilmesi, hem yetişkinlerin hem ebeveynlerin dijital okuryazarlığı için acil şekilde sosyal medya kanununun çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Biz kadınlar, ağıtların ne demek olduğunu çok iyi biliriz"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinde yer alan ve 27 Mayıs 1960 darbesinde Milli Birlik Komitesi üyesi olan Dündar Taşer'i rahmetle andı.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Kılıç, "Biz kadınlar, biz anneler ağıtların ne demek olduğunu, o acının rengini çok iyi biliriz. Dağlarımızda barut değil kekik kokularının estiği, hiçbir annenin gece yastığa başını koyduğunda yüreğinin titremediği, çocuklarımızın güven içinde büyüdüğü bir Türkiye istiyoruz. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklarda şundan eminiz: Kardeşliğimize göz diken karanlık zihniyet, milletimizin çelik iradesi karşısında yok olmaya bu mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "çıplak arama" iddialarına değinerek bu konunun ülkenin gündeminden düşmediğini savundu. Koçyiğit, "Cezaevlerinden, gözaltı merkezlerinden, karakollardan benzer anlatımları yıllardır duyuyoruz, mağdurların feryadını hepimiz işitiyoruz ama ne yazık ki buna karşı gerçek anlamda yapısal bir önlem almaktan uzak bir yaklaşımı da hep beraber görüyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisine yönelik "mutlak butlan" kararına değinerek, zor koşul ve dönemde muhalefet görevini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Başarır, "Siyasal partiler, rakipleriyle sandıkta yüzleşir, hesaplaşır. Sandık dışındaki hesaplaşmalar, sandık dışındaki kurulan komplolar, tuzaklar, tarihler boyu konuşulur. Tarihimizdeki başbakanlara, parti liderlerine baktığımız zaman aralarında çok sert tartışmalar olmuştur, birbirlerini çok sert bir şekilde tenkit etmişlerdir ama iktidara geldikten sonra bu kişiler, rakibinin partisinin kurultayına karışmamıştır." diye konuştu.

"Çıplak arama" iddiaları

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de terörsüz Türkiye sürecine dikkati çekerek, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun Türkiye'nin kadim meselelerinden terörü sona erdirme noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğunu ve önemli neticeler elde edildiğini vurguladı.

Gül, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki Türkiye, yıllardır bu ülkenin sırtında pranga olarak kalan bu yükten kurtulacak, prangasından kurtulacak ve terörü artık tarihin sayfaları arasına alacak, tarihten silecek, geleceğe terörsüz bir Türkiye ile terörsüz bir bölgeyle inşallah yürüyeceğiz. Bu çabayı ortak akılla sürdüreceğiz. Milletimizin ortak vicdanı bu meselenin çözüme kavuşturulması yönündedir, milletimizin ortak vicdanı ortak kaderimizi ortak geleceğe birlikte taşıma iradesidir. Bu konuda tüm siyasi partilerin de milletimizin bu ödevini yerine getireceğine inanıyorum."

Gül, Türkiye'de Türk ile Kürt'ü, Alevi ile Sünni'yi veya başka diğer tüm sosyal kırılma noktalarını kırmak isteyenlerin başarısız olduklarını belirtti.

"Çıplak arama" ve "işkence" iddialarına da değinen Gül, şunları kaydetti:

"Biz, işkenceye, şiddete asla ama asla tahammül etmeyen, tolerans göstermeyen bir anlayışa sahibiz. Şiddete sıfır tolerans anlayışıyla nerede, hangi iddia varsa bu konuda da sonuna kadar her türlü takipçisi elbette oluruz, olacağız. İlgili kurumlarımız da bu hususla ilgili iddiaları elbette yakından takip edip gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacaklardır. AK Parti hükümetleri, şiddeti ve işkenceyi sona erdirmiş bir hükümettir. Bir kamu görevlisinin bile bir yanlışı varsa bu, bizim siyasal anlayışımıza, insan onuru anlayışımıza aykırıdır. Kim ne yapmışsa gözünün yaşına bakmadan da elbette tüm kurumlar bunun takibini yapacaktır, biz de takibini yapacağız. Bu konuda bizim tutumumuz çok nettir. İşkence ile şiddet, asla bizim kabul etmediğimiz bir tutumdur."