Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaşanan arbedeye ilişkin, "Meclis çatısı altında fiili müdahalenin yakışmadığını herkes kabul ediyor. Milli iradenin merkezi olan Gazi Meclis'imizde sözle her şey yapılıyor." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, Genel Kurul'da 2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde yaşanan arbedeyi anımsattı.

Yaşananların TBMM'nin imajını zedelediğini vurgulayan Ekmen, benzer olayların bir daha meydana gelmemesi temennisinde bulundu.

Ekmen, sivil, çoğulcu ve katılımcı yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ancak "iktidarın kanunlara bile uymadığını" öne sürdü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, adli süreçlerin herkes için işletilebileceğini dile getirdi.

Adli makamların suç ve suç unsurlarını ortaya çıkarması gerektiğini ifade eden Kavuncu, gündemdeki bir soruşturmaya ilişkin delillerin ve beyanların sosyal medyada yer almasını eleştirerek, delil karartılmasının önünün açıldığını savundu.

Kavuncu, "Bir yerlerden birilerine aba altından sopa göstermek için mi bu süreç işletiliyor? Resmen hukuki süreç katliamı yaşanıyor. Son 3-4 ay içerisinde millete adli şok yaşattınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret eden Kavuncu, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunanların erken tahliye düzenlemesinden faydalanmaması gerektiğini, bu konuda önerge verdiklerini kaydetti.

"Vahim olan, kirli ittifaklarına inancımızın ilk kıblesi olan Kudüs'ü alet etmeleridir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, 2026 yılı bütçe maratonunun demokratik olgunlukla yürütüldüğünü belirtti.

Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin son günündeki arbedenin TBMM'ye yakışmadığını ifade eden Akçay, milletin kavga değil, çözüm ve hizmet beklediğinin altını çizdi.

Akçay, Doğu Akdeniz'de yeni bir "orta oyununun" sahnelendiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir araya gelmiş, Türkiye'yi denizlerden kuşatacaklarını zannettikleri o malum toplantıya bir de utanmadan 'Kudüs Zirvesi' adını vermişler. Üç çeyrek porsiyon devletin bir araya gelip Barbaros'un torunlarına Akdeniz'de sınır çizebileceğini sanması trajikomik bir hayalden ibarettir. Bunların kurduğu şer ittifakı, kumdan kale hükmündedir. Türkiye'nin iradesine çarptığında o kale tuzla buz olmaya mahkumdur. Asıl vahim olan, bu kirli ittifaklarına inancımızın ilk kıblesi olan Kudüs'ü alet etmeleridir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulması" çağrısını hatırlatan Akçay, Kudüs'ün Türkiye Yüzyılı'nın barış anahtarı anlamına geldiğini vurguladı.

Akçay, Kudüs Paktı'nın, kirli planları yıkacağını ve barışı temin edeceğini kaydetti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde sorularına yanıt alamadıklarını söyledi.

Görüşmelerin son gününde Genel Kurul'daki arbedeyi anımsatan Temelli, yaşananları kabul etmediklerini vurguladı.

Bir futbol karşılaşmasında eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahürat yapıldığını aktaran Temelli, "Leyla Zana onurumuzdur. Her nefret söylemini, Kürt halkına yönelik nefret söylemi olarak görmekteyiz." diye konuştu.

"Üzüntülerimizi bildirdik"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin gerçek gündemi konuştuğunu söyledi.

Muhalefet milletvekillerinin bütçe görüşmelerine ekmekle, çiftçi şapkasıyla, üretilen tarım ürünleriyle geldiğini aktaran Başarır, bu milletvekillerinin asgari ücreti ve yoksulluğu konuştuğunu ifade etti. Başarır, iktidar partisi milletvekillerinin ise uçak, tank maketleri ve bantla görüşmelere geldiğini dile getirdi.

Ak Parti milletvekillerinin, bütçenin özüne değinmediğini, adaleti, yargıyı ve iddianameyi konuştuğunu öne süren Başarır, 2026 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerin son günündeki arbedeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şiddete karşıyız. Dün milletvekili arkadaşımız, Adıyaman Milletvekili İshak Şan'a fiili müdahale oldu, kendisini de çok severim. Üzüntülerimizi bildirdik, üç kez de telefonla aradım. Dünkü durumdan dolayı üzüntü duydum. Olayı ayırmaya gelen arkadaşımız darbe aldı. Bundan mutlu olabilir miyiz? Değilim."

Ak Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan'ın odasına da gittiğini anlatan Başarır, küfrün ve yumruğun kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Başarır, "Hangi milletvekili fiili saldırıya uğruyorsa, televizyonlar konuşmaları değil, kavgayı veriyorsa bu bizi üzer." değerlendirmesinde bulundu.

"Kavga görüntüleri, Meclisin saygınlığına gölge düşürmüştür"

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 2026 yılı bütçesinin milletin hizmetine sunulduğunu belirtti.

Bütçede, geleceğin ve Türkiye Yüzyılı'nın inşası için önemli hedeflerin bulunduğunu ifade eden Gül, 2026'nın reformlar yılı olacağını vurguladı.

Gül, bütçe görüşmelerinde AK Parti milletvekillerinin ve eski bakanların Türkiye'de üretilenleri gösterdiğini aktardı.

Türkiye'nin, yerli otomobilini, savaş gemisini, uçağını, tankını yaptığını ifade eden Gül, savunma sanayisindeki gelişmelerin kürsüden paylaşıldığını dile getirdi.

Gül, sözlere sözle cevap verileceğinin altını çizerek, "Meclis çatısı altında fiili müdahalenin yakışmadığını herkes kabul ediyor. Milli iradenin merkezi olan Gazi Meclis'imizde sözle her şey yapılıyor. İktidar kendisini savunur, muhalefet eleştirir. Bunun fiili kaba kuvvete dönüşmesi asla kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından açıklamalarda bulunan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da TBMM'nin, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre çalıştığının altını çizdi.

İçtüzük'ün kaba ve yaralayıcı dil kullanılmasını yasakladığına işaret eden Bozdağ, "Bütçe görüşmelerinin nihayetinde meydana gelen kavga görüntüleri, Meclisin saygınlığına gölge düşürmüştür. Hiçbir milletvekilinin de memnun kaldığını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.