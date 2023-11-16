TBMM'deki ilginç tartışmaya Sırrı Süreyya Önder de dahil oldu: Sözde Kürt böreği de diyebilirlerdi

TBMM Genel Kurulu'ndaki "Kürt böreği mi küt böreği mi?" tartışması ilginç anlara sahne oldu. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, böreğin isminin "Kürt böreği" olduğunu savunarak, MHP ve İYİ Partili isimlere, "Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." dedi. Tartışmaya dahil olan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi" sözleriyle vekilleri uzun süre güldü.

TBMM Genel Kurulu'nda ilginç anlara yaşandı. HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, son günlerde, "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışma olduğunu söyledi. Bir börek zincirinin "küt böreği" atış yaptığını belirten Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." ifadelerini kullandı.

Beştaş'ın sözlerine yanıt veren MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da, "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." diye konuştu. HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in tartışmaya verdiği yanıt ise dikkat çekti. Önder, "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." dedi. Önder'in sözlerine milletvekilleri uzun süre güldü.