TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisi'nin "sermaye piyasaları", İYİ Parti'nin "askeri hastaneler", DEM Parti'nin "2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta yaşanan olaylar", CHP'nin "NATO zirvesi"ne ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, NATO Zirvesi nedeniyle başkentin sıkıyönetim altında olduğunu iddia ederek, konserlerin iptal olduğunu, esnafın işinin durdurulduğunu, kreşlerin kapatıldığını, kamu çalışanlarına zorunlu izin verildiğini söyledi.

Zirve nedeniyle alınan tedbirleri "insan hakkı ihlali" olarak tanımlayarak, bu durumu kabul etmediklerini söyleyen Çakırözer, "Misafir ağırlayacağız diye kendi insanımıza bu kadar adaletsizlik, bu kadar mağduriyet yaşatılması kabul edilemez. Kendi yurttaşımızın anayasal haklarını gasbeden tüm bu haksız, hukuksuz kısıtlamalara derhal son verilmelidir." dedi.

Yeni Yol Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun da NATO Zirvesi nedeniyle başkentte alınan tedbirleri eleştirdi.

Torun, "Nerede görülmüş ideolojik olarak NATO'ya veya gelecek liderlere karşı çıkma düşüncesiyle insanların gözaltına alındığı, tutuklandığı? Bir insan antimilitarist olamaz mı, antiemperyalist olamaz mı, bunun suç olduğu nerede görülmüş?" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, zirve nedeniyle şehir hayatının felç edildiğini, yüzlerce vatandaşın gözaltına alındığını, gazetecilerin baskıyla karşı karşıya bırakıldığını savunarak, bu durumun eylemlerde ölçülülük değil keyfilik, hukuk değil siyasi tercih olduğunu söyledi.

Olgun, "Hukuk devleti, vatandaşına yabancı devlet başkanlarından daha az değer veren bir anlayış üzerine kurulamaz." ifadesini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, iktidarın hayatı felç eden yasaklama kararları aldığını savunarak, "Kararların gerekçesi olarak neyi gösteriyor? Elbette güvenlik. Oysa yasağın gerçek anlamı şudur, NATO'yu eleştirmek yasaklanmıştır, konuşmak yasaklanmıştır." diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Ankara'da alınan tedbirleri ve gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan gerilimleri anımsatan Şahin, bu bakımdan zirve için alınan tedbirlerin önemine değindi.

Geçen yıl ABD Dayton'da katıldıkları NATO Parlamenterler Asamblesinde (NATO PA) alınan tedbirleri de hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"32 ülkeden 240 parlamenter katılmıştı ve zirvenin gerçekleştiği şehir merkezinde toplantıların ana merkezleri olan Victoria Theater, CareSource ve Schuster Center merkezleri tamamen kuşatılmış ve bir "NATO köyü" haline getirilmişti. Üç katmanlı bir koruma, üç katmanlı bir tedbir alınmıştı. Fiziki tedbirler, kilometrelerce uzunluğunda beton bariyerler ve yüksek güvenlikli tel örgülerle bütün zirvenin gerçekleşeceği, toplantıların gerçekleşeceği yer kuşatılmıştı. Daha da önemlisi, toplantının gerçekleşeceği merkez üzerinde sivil uçuşlar tamamen yasaklanmış ve kapatılmıştı, yine dron uçuşları kapatılmıştı. Farklı şehirlerden yine takviye güçler getirildi. FBI ve CIA destekli bir koruma çemberi oluşturulmuştu. Yani daha düşük seviyede, parlamenter düzeyde bir toplantı olmasına rağmen bu şekilde tedbir alınması, Ankara'da gerçekleşecek bu zirvenin ne kadar da önemli olduğunu gösteriyor."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi.

Kabul edilen öneriyle, bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek Genel Kurul, yarın kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.