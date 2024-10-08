Üye Girişi
Haberler

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM'deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Kapalı oturum öncesi açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum yapılıyor. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, görevliler kapıları kilitledi.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

Meclis'teki kapalı oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi. Kurtulmuş, bölgedeki ateşin söndürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini ifade etti. Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" diye konuştu.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

BAKANLAR BİLGİ VERECEK

Meclis'teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi verecek. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı

KONUŞULANLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

TBMM'de kapılar kilitlendi, kapalı İsrail oturumu başladı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Numan Kurtulmuş Politika Güncel İsrail

Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu

Yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bir bozdu pir bozdu

 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi

İmam, cemaatten değil Sıla bebekten helallik istedi

 DEM Parti'den yeni 'tokalaşma' çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

Meclis'teki bu manzaranın devamı geldi: Müzakereye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi

Cenazeye damga vuran kare
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği iddia edile astsubay kim, VİDEOSU yayınlandı mı? Artvin Hopaspor- Belediye Derincespor maçı ne zaman? Artvin Hopaspor- Belediye Derincespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Dursun Özbek, Acun Ilıcalı'ya ne dedi? Harran Üniversitesi fuhuş olayı ne? Şanlıurfa Üniversitesinde fuhuş yapanlar kim? Fethiyespor- Düzcespor maçı ne zaman? Fethiyespor- Düzcespor maçı şifresiz mi? CANLI İZLEME LİNKİ Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 8 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 6. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı ne zaman? Osmaniyespor FK- Diyarbekirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 8 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 18. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.