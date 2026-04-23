TBMM'de 23 Nisan resepsiyonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyduğu raporun bir yol haritası olduğunu belirterek, "Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir." dedi.

Kurtulmuş, TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyonda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te yürütülen çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, işin bu noktaya gelmesi için yoğun bir emek sarf edildiğini, samimi bir mesai harcandığını belirtti.

Meclis Tören Salonu'nda aylar süren, 21 uzun toplantı sonunda bu konuyla ilgili görüşü olan herkesin dinlendiğini ve sonunda titiz bir çalışmayla nihai bir raporun ortaya çıktığını ifade eden Kurtulmuş, Komisyon raporunda, katılan bütün siyasi partilerin ittifakıyla oluşmuş bir irade bulunduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "O iradede de özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata aksetmesi, yansıması lazım." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını bitirdiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir. Burada tüm partilerin ittifakla üzerinde durduğu husus, kritik eşik olarak tanımlanan, örgütün kendisini feshinin ve silahları bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından bir şekilde gözlemlenmesi ve bunun da rapor edilmesi beklentisidir. Burada örgütün silahları bırakması konusunda zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte, yine Komisyon raporunda yer alan ifadelerle birlikte bu yasal düzenlemelerin yapılması gerekir.

Bu niçin gerekli? Gelecek olan, 'ben artık vazgeçtim, örgütsel faaliyetlerden ayrıldım, silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçevenin ortaya çıkması lazım. Bunun için bizim şu anda beklentimiz, bütün siyasi partilerin, özellikle TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyla ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok uzatmadan, kısa bir süre içerisinde, neyin nasıl yapılacağını aşağı yukarı ortadadır, bunları gerçekleştirerek, Meclis'te yasalaşma sürecinin başlamasıdır. Bundan sonraki süreç, komisyon çalışmaları bittiğine, komisyon vazifesini tamamladığına göre, siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz, öyle olmasını bekliyoruz."

"Her türlü konunun konuşulacağı yer, millet adına karar verecek olan yer Meclis'tir"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yasal düzenlemelere ilişkin bir takvim olup olmadığına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Komisyonun kurulmasından önce başlayarak sürekli takvim soruldu. 'Komisyon kurulsun mu kurulmasın mı, ne zaman kurulacak, komisyon çalışmalarını nasıl tamamlayacak, ne şekilde tamamlayacak?' Burada bir takvimden ziyade herkesin, bu konuya hakikaten görüşlerini teksif etmiş olan bütün siyasi partilerin bir an evvel bu işin hallolmasıyla ilgili niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymalarını ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmalarını ya da en azından Meclis içerisinde bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ediyorum.

Dolayısıyla ben size 'şu gün olur, bugün olur' demem ama lafın da altını çiziyorum, bir an evvel. Çünkü hakikaten hayırlı işlerde acele etmek lazım. İşin çok zor kısmı geride kaldı. Bundan sonraki kısımlarında da örgütün silah bıraktığı ve hakikaten kendisini feshettiğinin ayan beyan ortaya konulmasıyla birlikte bu süreç çok hızlanır. Eğer en başta ortaya konulmuş olan, örgütün silahlarını bırakma takvimine riayet edilmiş olsaydı zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan çözülmüş olurdu"

Kurtulmuş, siyasi partilerle yakın zamanda bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Her türlü konunun konuşulacağı yer Meclis'tir, millet adına karar verecek olan yer Meclis'tir. Bu Meclis'te bu komisyon Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesini ele aldı ve yüz akıyla bir rapor ortaya koyarak sonuçlandırdı. Bundan sonra gelişmelere bağlı olarak, tabii ki ben de TBMM Başkanı olarak, bu meseleye de başından itibaren çok büyük emek vermiş birisi olarak, bu konunun gerçekten milletimizin kahir ekseriyetinin 'Tamam, oldu, böyle olması gerekiyordu' diyebileceği bir şekilde sonuçlanması için üzerime düşen her türlü gayreti ortaya koyarım." değerlendirmelerinde bulundu.