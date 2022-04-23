TBMM'de '23 Nisan' özel oturumu (3)

HDP'Lİ BEŞTAŞ: MECLİS'TE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU KURALIM

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TÜİK verilerine göre Türkiye'de ekonomik faaliyette çalışan 720 bin çocuk işçinin bulunduğunu söyleyerek, "Çocuklar risk altında. Meclis'in, çocukların yaşam hakkı ve ana dilde eğitim hakkı başta olmak üzere tüm haklarını güvence altına alan bir ortamı yaratmamış olması en büyük demokrasi ayıbıdır. Bu konunun siyaset üstü tutularak parlamentonun adım atması, çocuklara karşı hepimizin tarihi bir sorumluluğudur. Buradan çağrı yapıyorum; gelin, Meclis'te çocuk hakları daimi komisyonunu kuralım, ikinci bir adım olarak da çocuk hakları bakanlığının kurulması için yasal süreci başlatalım. Nüfusun üçte 1'ini oluşturan çocuklara dair bir çocuk hakları siyaseti yoktur. Biz çocukların istismara uğramadığı, yoksulluğun kader kılınmadığı, sağlıklı şartlarda eğitim ve barınma hakkından yararlanabildiği bir ülke istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından '23 Nisan' özel oturumu sona erdi.