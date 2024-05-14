TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir an evvel barışın sağlanarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün temin edilmesi ve ilhak edilen Ukrayna topraklarının asli statüsüne geri dönmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile Meclis'te bir araya geldi.

Kurtulmuş ve Stefanchuk, baş başa görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Stefanchuk ve Ukrayna heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın üçüncü yılına girdiğini ve bu savaşın Ukrayna'ya ağır bedeller ödettiğini ifade eden Kurtulmuş, "On binlerle ifade edilen insani kayıpların, yakılmış, yıkılmış şehirlerin, harap olan altyapının Ukrayna'ya fiziki ve insani maliyeti olduğunun farkındayız. Bir an önce Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü temin edilerek bu savaşın sonlandırılması, kalıcı, onurlu bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak ilk andan itibaren büyük bir gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile başlayan bu sürecin bütün dünya tarafından sessizlikle karşılandığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk andan itibaren Kırım'ın ilhakına karşı çıkarak, bunun uluslararası hukuk ihlali olduğunu bütün uluslararası platformlarda dile getirdiklerini söyledi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Kırım Tatarları, Gagauz Türkleri ve Ahıska Türkleri ile aramızda kopmaz, tarihi, kültürel ilişkiler vardır. Bu unsurlar bugün Ukrayna'nın da önemli parçalarıdır, bileşenleridir. Ukrayna içinde özellikle yerel halklar yasasının çıkarılmasıyla bu halklara verilen hakların da bizim için fevkalade önemli olduğunu, bunun için Ukrayna hükümetine de teşekkür ettiğimizi ifade ediyoruz. Sadece Kırım'ın ilhakı değil, Ukrayna'nın doğu eyaletlerinin Rusya tarafından hukuksuz şekilde ihlalini de hiçbir şekilde tanımadığımızı her platformda ifade ediyoruz. Bir an evvel barışın sağlanarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün temin edilmesi ve ilhak edilen Ukrayna topraklarının asli statüsüne geri dönmesinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz."

Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Türkiye ile yakın, sıcak ilişkiler geliştirdiğini dile getiren Kurtulmuş, iki ülke arasında stratejik ortaklık seviyesinde devam eden mükemmel bir ilişki bulunduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, Ukrayna'nın gelişmesi konusunda Türkiye'nin ciddi desteği olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte temel hedefimiz, bir an evvel bu savaşın sonlandırılarak Ukrayna'nın yeniden imarının temin edilmesi ve Türkiye olarak dostumuz Ukrayna halkının yanında yer alarak Ukrayna'nın ayağa kalkma sürecine destek verebilmektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bu savaşın, Batı dünyası ile Rusya arasında savaşa neden olma potansiyeli taşıdığını ifade ederek, "Eğer savaş devam ederse belki de bir büyük üçüncü savaşın fitilini ateşleyecek önemli bir çatışma potansiyelinin mevcudiyeti dünya barışını tehdit ediyor." dedi.

Barış için Dolmabahçe'de anlaşma aşamasına gelindiğini anımsatan Kurtulmuş, ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mekik diplomasisi uygulayarak iki ülkenin bir masa etrafında bir araya gelmesi, adil, kalıcı, iki tarafın da kabul edebileceği onurlu bir barışın temin edilebilmesi için olağanüstü gayret sarf ettiğini dile getirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'nin her platformda bu çabayı ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Ümit ederiz ki bir an evvel bu barış temin edilmiş olsun ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü sağlanarak egemenliği, bağımsızlığı tam manasıyla korunarak bir barış ortaya konulsun." diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya işaret eden Kurtulmuş, bölgenin tam manasıyla diken üstünde olduğunu, çatışmaların sonlandırılmasının bütün insanlığın hayrına olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, en kısa sürede toprak bütünlüğünü temin etmiş egemen bir Ukrayna'yı görmeyi ümit ettiğini söyledi.

"Parlamentolar arasındaki ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmemiz lazım"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, hükümetler arasındaki karşılıklı iyi ilişkiler ve diyaloğun yanı sıra parlamentolar arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirmek gerektiğinin altını çizerek, Kırım Platformu başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda Ukrayna'nın mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Yaşanan gerilimlerin, çatışmaların, savaşların acı bir bedel ile öğrettiği bir şey olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Dünyanın yeni, adil, hakkaniyetli bir uluslararası sisteme ihtiyacı vardır. Kırım'ın ilhakı ile başlayan bu süreçte Rusya'yı durduracak, bu haksızlıkların önüne geçecek bir uluslararası sistem mevcut değildir. Sekizinci ayına girdik; Gazze'de devam eden, modern zamanlarda gördüğümüz en büyük insani katliamların, soykırım boyutlarına varmış katliamların karşısında insanlık çaresiz vaziyettedir, hiçbir şey yapamamaktadır. Çünkü uluslararası sistem, başta BM olmak üzere bu sorunu insani ölçülerde çözebilecek bir yeteneğe sahip değildir.

Rusya'nın veto hakkına sahip olduğu bir BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'yı nasıl durduracaksınız. Aynı şekilde Amerika'nın veto hakkına sahip olduğu BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i nasıl durduracaksınız? Bu, tamamıyla bir çaresizlik durumudur. Beş ülke dünyayı istediği gibi dizayn etmeye kalkıyor. Bu kabul edilemez, dayanılamaz ve sürdürülemez bir durumdur. Hep beraber gayret ederek bu küresel sistemi değiştireceğiz. Bütün insanların yaratılışta eşit olduğu, bütün devletlerin de egemenlikte eşit olduğu bir dünyayı hep beraber kuracağız. Başka çaresi yoktur, yoksa dünyada hiçbir sorunun çözülme imkan ve ihtimali yoktur."

"Barışın sağlanması için yapılan katkıların, emeklerin farkındayız"

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ise kendisini ve heyetini ağırladığı için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür ederek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

Ukrayna ve Türkiye arasındaki işbirliğinin ulaştığı seviyenin takdire şayan olduğunu belirten Stefanchuk, parlamentolar arasındaki güçlü işbirliğinin, ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin de önemli bir parçasını oluşturduğunu kaydetti.

Stefanchuk, iki ülke arasında ortak tarihi değerler bulunduğunu dile getirerek, "Teşekkür etmek istiyorum. Savaşın başından beri, sizin de ifade ettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin, Meclisin, halkın Ukrayna'da kalıcı ve adil barışın sağlanması konusunda çok fazla girişimi ve katkıları oldu. Bunları biliyoruz ve çok fazla minnettarız." dedi.

Sağlanacak barışın adil ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Stefanchuk, düzenlenecek barış zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmasını umduklarını söyledi.

Türkiye'nin ve yetkililerinin barışın sağlanması için sağladığı katkıların ve insanüstü emeklerin farkında olduklarını ifade ederek, buna çok kıymet verdiklerini belirten Stefanchuk, "Tüm dünya net bir şekilde adil bir barışa odaklanmalı ve bölgenin lideri Türkiye'nin de 'adil barış' tanımlamasında rol oynaması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Uluslararası hukukun üstün olacağı adil bir düzen inşa etmek gerektiğini dile getiren Stefanchuk, Kurtulmuş'un Kırım Platformu'nun 2'nci Parlamenterler Zirvesi'ne katıldığını anımsattı. Stefanchuk, Kurtulmuş'u Letonya Riga'da gerçekleştirilecek 3. Parlamenterler Zirvesi'ne davet ederek, "Eminim ki sizin kadim deneyim ve bilgileriniz orada çok fazla katkı sağlayacaktır. Hep birlikte Kırım'ın işgalden kurtarılıp, yerli halkı olan Kırım Tatarlarının ve diğer halkların bağımsız Ukrayna içinde huzurla yaşamasını sağlayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Stefanchuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de birçok kez BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası örgütlerde dönüşüm ve reform süreci gerektiğini vurguladığını dile getirdi.

Türkiye'nin, uluslararası güvenlik sisteminin dönüşerek kalıcı ve adil bir düzene evrilmesi gerektiği konusunda Ukrayna'yı müttefik olarak görebileceğini belirten Stefanchuk, "Uluslararası arenada, ülkelere saygı sadece boyutlarına, gücüne veya saldırganlığına göre değil sadece halklarına, ülkeye ve birer birim olarak devletlere saygı duyulacak bir dönüşüm olmalı. Herkes farklı ama herkes eşit olmalı." dedi.