Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Tacikistan ve Özbekistan'a Resmi Ziyarette Bulunacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1-3 Aralık tarihlerinde Tacikistan ve Özbekistan'ı ziyaret edecek. Tacikistan'da Milli Meclis Başkanı Rüstem İmamali ile ve Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüşmeler gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, ardından Özbekistan'da bir üniversitenin mezuniyet törenine katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, 1-3 Aralık'ta Tacikistan ve Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Tacikistan Milli Meclisi Başkanı Rüstem İmamali'nin daveti üzerine başkent Duşanbe'de temaslarda bulunacak.

Tacikistan Milli Meclisi'nde İmamali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş, daha sonra onuruna verilecek davete katılacak.

Ayrıca Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Faizali İdizida ile heyetler arası görüşme yapacak Kurtulmuş'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Tacikistan'a ziyareti, Türkiye'den meclis başkanı düzeyindeki ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

İki ülke parlamentoları arasındaki işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağı belirtilen ziyaret kapsamında Kurtulmuş'un yapacağı görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Tacikistan'daki temaslarının ardından Özbekistan'a geçecek Kurtulmuş, Buhara kentinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun mezuniyet törenine katılacak, öğrencilere hitap edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov ile görüşecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Politika
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Referandum bile yapıldı! Mahalleli 80 yıl sonra memleket değiştirdi

Referandum bile yapıldı! 80 yıl sonra memleket değiştirdiler
ABD ve Suriye güçlerinden ortak operasyon! Terör örgütüne ağır darbe indirildi

2 ülke ordusundan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.